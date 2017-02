Montags ist der Tag, an dem Fachkräfte am meisten nach neuen Jobs suchen

Laut einer Untersuchung der Online-Stellenbörse Stepstone stieg die Nachfrage nach Fach- und Führungskräften in Deutschland im Jahr 2016 um 21 Prozent. Dabei ist Montag der Wochentag, an dem Fachkräfte am aktivsten nach neuen Jobs Ausschau halten. Montagmorgens ist dabei vor allem der mobile Zugriff auf Stellenangebote besonders hoch – dann befindet sich die Interessenten nämlich auf dem Weg zur Arbeit und informieren sich offenbar zahlreich über neue Jobs.