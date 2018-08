„Mehr Open World geht nicht!“: Was Experten von der fragwürdigen Werbeaktion der Bundeswehr halten

Von Felix Buske

Insbesondere der in den Slogans verwendete Gamer-Duktus, der offensichtlich vor allem den Nerv junger Gamer treffen sollte, wurde auf dem sozialen Netzwerk Twitter kontrovers diskutiert. Der größte Vorwurf: Es würden die Grenzen zwischen Videospielen und realen Kriegsszenarien verwischt.

Die kontroversen Plakate und Slogans rechtfertigt ein Sprecher der Bundeswehr in Köln gegenüber asw folgendermaßen: “Die Kernfrage, die wir dabei stellen ist: ‘Krieg spielen oder für den Frieden kämpfen?’ Mit der Plakatierung wollen wir junge Erwachsene im Umfeld der Gamescom zum Nachdenken bringen, wofür sie ihre Zeit bzw. Zukunft einsetzen. Auf der Spiele-Messe soll damit ein ernstes Thema angesprochen werden. Die Kampagne bedient sich der Signale einer Spiele-Werbung und stellt dann die Sinnfrage: ‘Echte Kameradschaft statt Single-Player Modus?’ oder ‘An deine Grenzen gehen, statt in deinem Level festhängen?’ Die Headlines ‘Multiplayer at it´s best!’ und ‘Mehr Open World geht nicht!’ lesen sich dabei zunächst wie Rezensionen für ein neues Game. Auf den zweiten Blick erkennt man darin jedoch die Werte der Bundeswehr – Kameradschaft und der Einsatz für eine freie Welt.”

Auch Katharina Silberbach vom Deutschen Instituts für Marketing äußerte auf Anfrage keine moralischen Bedenken: “Die Bundeswehr verliert in der Gesellschaft immer mehr an Haftung, was durch die Abschaffung des Zivildienstes sicherlich noch gefördert wurde. Dass sich die Kommunikation der Bundeswehr nach außen dieser Entwicklung anpassen muss, ist daher nur ein logischer Schluss. Wir würden die Aktion als Werbemaßnahme zur Steigerung der Aufmerksamkeit verstehen, um Interessenten an den Stand zu führen und über das Thema aufzuklären.”