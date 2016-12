Marketing-Strategie oder reine Selbstvermarktung? Ryanair und seine attraktiven Berufspilotinnen auf Instagram

Wie man mit dem Einsatz von Social Media seinen Arbeitgeber ganz nebenbei im besten Licht erscheinen lässt, hat die schwedische Ryanair-Pilotin Maria Pettersson vorgemacht: Seit dem Sommer ist die 32-Jährige mit ihren gut gelaunten Selfies aus dem Cockpit in aller Munde.

Ryanairs Pilotinnen

Die Billig-Airline hat seit Jahren ein ziemlich kleines Werbebudget und trotzdem bleibt die Airline im Kopf: Der Chief Marketing Officer Kenny Jacobs (vorher bei Metro, Tesco und Moneysupermarket tätig) ist seit 2014 der erste Marketingchef der Fluglinie überhaupt und versteht Marketing als Offensiv-PR. Im W&V-Interview sagte Jacobs einst: „Wir nutzen PR maximal effektiv. So sparen wir Geld und machen trotzdem jedes Jahr Millionengewinne. Wir haben eine geile Geschichte zu erzählen: Wir waren mal die bösen Jungs und sind jetzt die gar nicht mal so schlechten. Wir halten die Story am Köcheln und spannend. Wir sind die größte Fluglinie Europas und trotzdem eine Art Startup. Wir sind kontrovers und unkonventionell. Menschen und Journalisten lieben das offensichtlich.“ Ryanair baut seit Jahren die Flugzeugflotte aus, steuert mehr deutsche Flughäfen an als früher, investiert in den Service und die Innenoptik der Flugzeuge.

Ob nun die Instagram-Aufritte der Pilotinnen zu einer Art Marketing-Strategie gehört, steht nicht fest. Wenn es so sein sollte, ist es ein kluger Schachzug, um die junge Zielgruppe anzusprechen und eventuell an sich zu binden.

Denn allein Pilotin Maria Pettersson bringt es auf knapp 350.000 Follower, mit Posts wie diesen:

Almost back at it. Last couple of days of vacation left. Tomorrow I’m heading back to Sicily and start working again 1st of December. Thank you all that I met during my vacation, making November the best month of the year for me ❤️ I’ll place all these new memories in my memory box to relive on a rainy day when life seems harder. Thank you! 😘 Ein von Maria Pettersson (@pilotmaria) gepostetes Foto am 29. Nov 2016 um 1:45 Uhr

Nach exakt dieser Blaupause postet auch ihre Kollegin und Freundin Malin Rydqvist: Nachdem die Schwedin vor ein paar Tagen in der Daily Mail Erwähnung gefunden hat, explodiert ihr Instagram-Account förmlich – aus 40.000 wurde 80.000 Follower in 48 Stunden.

It’s funny the way luck works. The more you work for it the more you have it 😉 Ein von Malin Rydqvist (@flymeyoga) gepostetes Foto am 21. Nov 2016 um 13:47 Uhr

Nicht nur Petersson und ihre Kollegin und Freundin Malin Rydqvist posten nach exakt dieser Blaupause . Nun gibt es eine weitere Freundin im Bunde, die natürlich auch Schwedin und Pilotin ist und sich nach dem gleichen Schema im Fotonetzwerk als @Mariathepilot inszeniert – am liebsten gleich mit ihnen.

Auch die zweite Pilotin Maria verrät in ihren Posts schließlich ihren Arbeitgeber – den Discountflieger Ryanair, der der Deutschen Lufthansa in den letzten Jahren auf der europäischen Kurzstrecke den Rang abgeflogen hat und es inzwischen fast auf den dreifachen Börsenwert bringt.

My heart is so full, I have so much love for this job and the people I meet through it @pilotmaria Ein von Maria | 737-800 Airline Pilot (@mariathepilot) gepostetes Foto am 7. Okt 2016 um 4:07 Uhr