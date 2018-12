Marketing-Guru Scott Galloway über Apples Abstieg: „Wenn das iPhone niest, bekommt Apple eine Erkältung“

Von

Die maximale Demütigung für Apple-Fans ist perfekt: Ausgerechnet der lange verhasste Erzrivale aus Redmond, der uncoole, nerdige Windows-Hersteller Microsoft ist an der Wall Street nach achteinhalb Jahren wieder mehr wert als Apple – und entreißt dem hippen iPhone-Konzern dabei sogar den Börsenthron.

Zuerst für einige Sekunden, dann Minuten, konnte sich Microsoft in der vergangenen Handelswoche vor Apple schieben. Der iKonzern stellte schnell wieder die alte Rangfolge her, doch am Freitag kam es schließlich offiziell auf Schlusskursbasis zur Wachablösung an der Wall Street: Mit einer Marktkapitalisierung von 851 Milliarden Dollar ging Microsoft erstmals seit September 2003 wieder als wertvollster Konzern der Welt in Wochenende.

Mit einem Börsenwert von 847 Milliarden Dollar ist Apple nun nur noch die Nummer zwei der Wall Street und läuft Gefahr, auch von Amazon, das keine drei Prozent mehr hinter dem iPhone-Hersteller notiert, überholt zu werden und auf Platz drei der Börsenwelt abzurutschen.

Die Gründe für Apples Absturz werden seit Monaten unter Analysten angeregt diskutiert – am Ende verengt sich jede Analyse jedoch auf sechs Buchstaben: das iPhone. Marketing-Professor Scott Galloway bringt in seinem neuen Podcast mit re/code-Gründerin Kara Swisher Apples Abhängigkeit von seinem mit Abstand erfolgreichsten Produkt in der 42-jährigen Unternehmensgeschichte auf die griffige Formel: „Wenn das iPhone niest, bekommt Apple eine Erkältung.”

It's less that MSFT became the most valuable company — and more that APPL slipped.

Also I'm sending my 11yo to stoicism school — his week's Pivot podcast w/ @karaswisher (w/ transcript) https://t.co/0P2Jkb3SYn

