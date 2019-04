Marken-Award 2019: Die Gewinner stehen fest…

Von

„Der Marken-Award wird immer begehrter“, betont Prof. Dr. Ralf Strauß, Vorsitzender der Jury und Präsident des Deutschen Marketing Verbandes (DMV). 48 Unternehmen hatten sich in den fünf Kategorien Beste neue Marke, Beste Markendehnung, Bester Marken-Relaunch, Beste digitale Markenführung sowie Beste Nachhaltigkeitsstrategie beworben – ein neuer Rekord. Für jede der Kategorien wählte die 30-köpfige Jury per Online-Voting zwei Finalisten aus, die am Donnerstag in Hamburg in den Räumen von Faktor3 persönlich ihre Bewerbung präsentierten. Anders als in den vergangenen Jahren, als pro Kategorie mehrere Aspiranten in der Endrunde pitchten, kam es also fünfmal zu einem echten Showdown.

Und entsprechend spannend lief es ab: Jeder Nominierte hatte 15 Minuten, um die Juroren von seiner Bewerbung zu überzeugen. Alle nutzten die Zeit, um mit harten Argumenten, Zahlen und Fakten, aber auch mit emotionalen Filmen und Fotos zu glänzen. Anschließend stellten sie sich den kritischen Nachfragen der Jury: Wie wurde das konkret umgesetzt? Was genau hat es gebracht? Lässt sich das belegen? Der Weg zum Marken-Award ist kein Spaziergang.

Der Marathon mit zehn Präsentationen innerhalb eines Tages verlangte der Jury einiges an Energie und Konzentrationsfähigkeit ab. Aber die kritischen Fachleute aus Management, Marketing, Medien und Agenturen beleuchteten und diskutierten jeden Case mit viel Engagement – und im Anschluss an jede Kategorie wurde abgestimmt, mit teilweise knappen Ergebnissen. Gegen Abend dann weißer Rauch: Alle fünf Sieger stehen fest, der Marken-Award präsentiert sich einmal mehr mit einem guten Jahrgang.

Gefeiert werden die Gewinner des Marken-Award am 21. Mai im Rahmen einer feierlichen Gala, die in diesem Jahr erstmals in der Rheinterrasse in Düsseldorf stattfindet. Die absatzwirtschaft und der Deutsche Marketing Verband (DMV) erwarten rund 1000 Gäste. Als Laudatoren werden unter anderem Tim Alexander, CMO der Deutschen Bank, Vodafone-CMO Gregor Gründgens und Toyota-CEO Alain Uyttenhoven auf der Bühne stehen. Der Preis für die „Markenpersönlichkeit des Jahres“ geht an den Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Hier alle Infos zum Marken-Award.

