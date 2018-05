Marken-Award 2018: Alles über Philips – Finalist in der Kategorie „Beste Marken-Digitalstrategie“

Vom Grund auf erneuert – das trifft es ganz gut, wenn man die Verwandlung von Philips in Worte zu fassen versucht. Denn dem Traditionsunternehmen gelang nicht nur der Wandel vom Allzweck-Elektrogerätehersteller zum Experten für digitale Gesundheitslösungen, sondern auch die radikale digitale Erneuerung. „Wir haben in allen Bereichen enorme Veränderungen gesehen. Bei Licht kam LED und Connected Home, bei den Fernsehern Smart TV, im Audiobereich Streamingdienste und auch der Gesundheitsbereich individualisiert sich“. Höchste Zeit also für den globalen Weltkonzern, sich erneut anzupassen: „Wir wussten, gerade für uns als Elektronikexperten ist der Umbruch existenziell, die digitale Transformation wird eine Überlebensfrage für uns“, erklärt Thomas Schönen, bei Philips Head of Marketing, Brand, Communications & Digital in der DACH-Region. Für die Konsumenten wird der digitale Umbruch nicht nur durch den neuen Slogan „Innovation and you“ fühlbar, sondern vor allem durch digitalere Produkte wie etwa die Zahnbürste Sonicare Smart, zu der auch eine Handy-App gehört. Oder Lumify für Praxis und Klinik, dem ersten Ultraschall-Kopf für Smartphones und Tablets.

