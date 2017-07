Making Siri cool again: Apple spendiert Sprachassistentin einen aufwändigen Kurzfilm mit „The Rock“

Von

Fast sechs Jahre ist es her, dass Apple den Wettlauf um einen Sprachassistenten auf dem Smartphone mit Siri in der Pole Position begann. Inzwischen jedoch ist die Konkurrenz in Form des Google Assistants und Amazons Alexa an Apple vorbeigezogen – Siri wirkt immer noch wie eine komische Kommunikationskrücke, die mehr mit ihren Missverständnissen als tatsächlichen Erleichterungen auffällt.

Höchste Zeit also für eine Image-Politur!

Um Siri vor dem bald anstehenden iPhone 8-Launch ins rechte Licht zu rücken, hat Apple mit Hollywood-Superstar Dwayne „The Rock“ Johnson einen aufwändigen Werbefilm produziert, den der 45-jährige Kalifornier am Sonntag in den sozialen Medien in absoluten Superlativen angekündigt hatte.

„Rock + Apple = Spaß“, schrieb Johnson und kündigte dann gleich einen „Film“ an. „Ich habe mich mit Apple zusammengetan, um den größten, coolsten, verrücktesten, abgefahrensten und lustigsten Film aller Zeiten zu machen“, posaunte der frühere Wrestler, der als Schauspieler u.a. aus der Actionfilm-Saga „The Fast & Furious“ bekannt ist.

Was Siri alles kann

Herausgekommen ist ein Vierminüter, in dem Johnson der Welt augenzwinkernd demonstriert, was man mit Hilfe von Siri alles in einem Tag erledigen kann – Lebensziele abarbeiten. Dazu gehören beim muskelbepackten Superstar u.a. ein Flugzeug kurz vor dem Start anzuhalten, es nach Rom zu fliegen, dort Fresken zu restaurieren, wie ein 5-Sternekoch zu kochen, eine Modekollektion zu entwerfen, um dann noch rechtzeitig wieder zum Dreh aufzukreuzen.

Auf YouTube hat der Apple Siri-Clip „The Rock x Siri: Dominate the day“ am ersten Tag immerhin schon 5 Millionen Views erzeugt. Die Social Media-Reaktionen fielen unterdessen eher gemischt aus.

Making Siri Cool Again https://t.co/kofou6JGwh — Eric Jackson (@ericjackson) July 23, 2017

Hey Siri, how do I steal an airplane and fly to Rome? #ROCKxSIRI — not Jony Ive (@JonyIveParody) July 24, 2017

As cool as the #ROCKxSIRI promo is, I just tried this and am extremely disappointed at how badly #Siri can fail. pic.twitter.com/zYf6yd6Idj — Rahimus (@a_rahimus) July 24, 2017

So I think we all feel much better about Apple’s content strategy now.#ROCKxSIRI — Aaron Suplizio 🎸 (@AaronSuplizio) July 23, 2017