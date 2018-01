Lustige Rabattaktion: Wie Ikea schwangere Frauen zum vergünstigten Babybett bringt

„Peeing on this ad may change your life“, heißt es im neuesten Werbespot des schwedischen Möbelunternehmens, die von Åkestam Holst gemeinsam mit den Mercene Labs entwickelt wurde. Letztere haben sich auf industrielle und medizinische Anwendungsbereiche spezialisiert.

Das Prinzip ist simpel: Frauen pinkeln auf einen dafür vorgesehenen Streifen im unteren Teil der Anzeige. Fällt der Schwangerschaftstest nach einigen Minuten positiv aus, erscheint unter dem ursprünglichen Preis für das Babybett ein Ikea-Familien-Preis. Im Werbeclip kostet das Bett nur noch 495 statt 995 Euro. Die Anzeige wird im schwedischen Frauen- und Lifestyle-Magazin Amelia geschaltet. Auf Anfrage erklärte die Presseabteilung von Ikea Deutschland, dass es sich ausschließlich um eine Kampagne der schwedischen Kollegen handele. Die Werbung sei hierzulande nicht geplant. Ob die Frauen nun tatsächlich mit der „beschmutzten“ Werbeseite zum nächsten Ikea-Laden laufen müssen, ist unklar.

Das Magazin Adweek hat Åkestam Holst im vorigen Jahr zur besten internationalen Werbeagentur gekürt. Die in Stockholm ansässige Agentur zeichnete sich bereits in der Vergangenheit für Ikea-Werbekampagnen verantwortlich.

Ikea wants you to pee on this ad and if you’re pregnant, it'll give you a discount on a crib https://t.co/S1A63Z7ULj pic.twitter.com/AYe1MGrNex #print #PIDW2018 @Adweek

