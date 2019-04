Lokaljournalismus, den Leser gestalten: Wie der Ansatz von Merkurist.de funktioniert

Von

Vor vier Jahren ging Merkurist.de online. Eine Lokalzeitung, zunächst für Mainz, bald darauf für Wiesbaden und Frankfurt, die ohne Papier auskommt, aber ihre Leser intensiv einbezieht. Die können selbst Themen vorschlagen, auch Texte und Bilder hochladen. Ideen werden bei Merkurist zu „Snips“, also Schnipseln, um die sich die Redaktion kümmert. Das reicht von „Was ihr zum Rosenmontagsumzug wissen müsst“ über „Warum verkommt der Hauptbahnhof eigentlich so?“ bis zu „Wie geht es mit dem Mainzer Vapiano weiter?“.

„Fast jeder Mensch interessiert sich für das, was unmittelbar um ihn herum passiert.“

Der sogenannte O-ha!-Faktor, ausgedrückt in Prozent und auf der Seite stets sichtbar, spiegelt das Publikumsinteresse wider. Merkurist sei in Mainz „zum Medium mit Gewicht und Relevanz aufgestiegen“, sagt CEO Manuel Conrad, der das Start-up zusammen mit Meik Schwind gegründet hat. Inzwischen gibt es Lokalausgaben in Kaiserslautern, Ottweiler und Idar-Oberstein, zudem Partnerseiten in Ulm, Augsburg und Rhein-Selz. Conrad sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt: „Fast jeder Mensch interessiert sich für das, was unmittelbar um ihn herum passiert.“

Auch der Ansatz, Leser direkt einzubinden, habe sich bewährt. „Sie wollen mitbestimmen, worüber berichtet wird, und ihre Erfahrungen, Fragen und Meinungen einbringen.“ Inzwischen haben sich alte und neue Zeitungswelt verbrüdert. 2017 stieg die Mediengruppe VRM („Mainzer Allgemeine“, „Wiesbadener Kurier/Tagblatt“) bei Merkurist ein, wovon sich Conrad engen Austausch, beflügelte Werbevermarktung und Rückenwind für die geplante Expansion verspricht.

Branche sperrt sich (noch)

Am liebsten möchte er das Modell Merkurist mit seinem Newsroom für Community- basierten Lokaljournalismus in allen 401 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten ausrollen. So schnell wie erhofft geht es gleichwohl nicht voran. „Die Veränderungsbereitschaft in der Branche“, stellt er fest, „ist viel niedriger, als ich erwartet habe.“

