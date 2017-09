Lesen oder löschen? Darauf kommt es im E-Mail-Marketing von heute an!

Mobile Optimierung ist Pflicht



70 Prozent der Deutschen checken ihre E-Mails auf dem Smartphone. Digitale Post, die nicht mobil optimiert ist, landet direkt im Papierkorb: Für knapp jeden vierten Deutschen (22 Prozent) ist es ein absolutes „No-Go“, wenn er zu lange scrollen muss, um die E-Mail zu lesen. Aber auch ein sperriges, nicht mobil-optimiertes Layout (18 Prozent), zu kleine Schrift (17 Prozent) und lange Ladezeiten (13 Prozent) sind echte Nerv-Faktoren. Adobe Campaign erleichtert die Gestaltung von E-Mails durch 18 neue Templates für Mobilgeräte, die individuell mit Markeninhalten gefüllt werden können.

Kunden wünschen sich relevante und personalisierte Inhalte



Statt unpersönlicher Werbemails wünschen sich die Deutschen relevante Informationen (60 Prozent). Auf Platz 2 folgt bereits der Wunsch nach personalisierten und bedarfsgerechten Inhalten (14 Prozent). Ein datenbasierter Blick auf jeden einzelnen Nutzer und dessen Bedürfnisse ist dafür entscheidend. Nur so können die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit, aufs richtige Gerät, an den richtigen Kunden ausgeliefert werden. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (Adobe Sensei) versetzt Adobe Unternehmen in die Lage, Veränderungen in der E-Mail-Nutzung und dem Kunden-Engagement in Adobe Campaign zu analysieren und valide Vorhersagen über mögliche Kundenabwanderungen zu treffen, um die Inhalte rechtzeitig optimieren zu können.

Zielgruppen ansprechend adressieren

Die Optik liest mit: Knapp jeder zehnte E-Mail-Empfänger wünscht sich ansprechende Formate wie eingebundene Videos und Bilder. Vor allem emotionale Bilder sind gefragt und sorgen für eine wirksame Ansprache. Aber auch die Bildgröße hat direkten Einfluss auf die Klickrate. Mit Hilfe von Adobe Sensei können Marketer schon bald die am besten geeigneten Bilder auswählen, um die Konversion zu erhöhen. Hierzu wird auf Basis von Branchendaten und drei Millionen analysierten Assets ein Score errechnet, der die durchschnittliche Reaktionsrate für ein eingefügtes Bild anzeigt.

Auf der dmexco am 13. und 14. September in Köln zeigt Adobe in Halle 6 (Stand A011 B016), wie Unternehmen erfolgreich mit Adobe Campaign und Adobe Sensei durchstarten. Wertvolle KI & Machine Learning Insights liefert Adobe in der dmexco Conference: