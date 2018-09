Lemonaid-Gründer erbost über Lidl-Limo-Kopie: „Kein Bio, kein Fairtrade, stattdessen viel Zucker, Farbstoffe und Säuerungsmittel“

Lemonaid-Gründer Paul Bethke hat einen Brief an Lidl geschrieben und der klingt nicht wirklich so, als könnten Lemonaid und Lidl noch Freunde werden. Bethke schreibt folgendes: Die Lidl-Limonade sei eine Kopie von Lemonaid. „Gleiche Optik – gänzlich anderer Inhalt: kein Bio, kein Fairtrade, stattdessen viel Zucker, Farbstoffe und Säuerungsmittel – null sozialer Beitrag“. Seit fast zehn Jahren arbeitet der 37-Jährige mit seinem Getränkeunternehmen an einer besseren Welt – setzt auf Bio und Fairtrade und spendet von jeder verkauften Flasche noch einen Betrag von fünf Cent für einen guten Zweck. Bei Edeka und Rewe kann man die Limo schon erwerben und auch auf zahlreichen Festivals wird das Getränk mittlerweile verkauft, „Aber weil Ihre Limo unserer zum Verwechseln ähnlich sieht, glauben Konsumenten nachweislich, sie täten mit dem Kauf des Produktes etwas Gutes. Mit der Kopie von Lemonaid schmücken Sie sich mit unseren Werten, die Ihnen nicht zustehen.“

Gegenüber dem Stern hat sich ein Lidl-Sprecher zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Es liege dem Unternehmen nichts vor.

Lidl wirbt mit einer Optik, die der Fairtrade-Limo zum verwechseln ähnlich sieht. Spätestens jetzt wird es dem Unternehmen aufgefallen sein, dass hier etwas nicht stimmt. Denn unter dem Hashtag #Lidlklontdich sind in den letzten Stunden zahlreiche Beiträge in den sozialen Netzwerken gespostet worden, dazu auch viele auf der Seite von Lidl.

Das Netz ist erbost

Ihr wollt was gutes tun?Dann mit Lemonaid (siehe Foto)und sicher nicht mit dem Klon von Lidl Deutschland#Fake #möchtegern #limonaid #lidldeutschland #lidl #klon #lidlklontdich Gepostet von Der Nöh am Dienstag, 11. September 2018

packt eure Limo doch bitte in Flaschen, die nicht die Werte von lemonaid vorgaukeln könnten!Diese billige Kopie habt ihr doch nicht nötig!#lidlklontdich #lemonaid Gepostet von Heineken Seeler am Dienstag, 11. September 2018

Lemonaid wehrt sich. Zu Recht. Bravo.Auch hier gilt: Haltung zeigen. Ethik haben.Bilder @ Lemonaid#lemonaid… Gepostet von BRAND BOUTIQUE am Dienstag, 11. September 2018

(Lig)