Leistungsshow der Kreativwirtschaft: Die wohl besten Super Bowl Spots 2017

Manche Menschen sehen sich den Super Bowl nur wegen ihr an – der bombastisch inszenierten Halbzeitshow mit etlichen internationalen Top-Stars. Für den großen Auftritt wird innerhalb weniger Minuten eine riesige Bühne in der Mitte des Spielfelds aufstellt. In diesem Jahr heizt Lady Gaga der Menge so richtig ein. Bereits beim letzten Super Bowl ist Lady Gaga aufgetreten, damals trug sie vor Spielbeginn die Nationalhymne vor. Dazu gibt es den großen Hype um die Werbespots. Seit Tagen werden wohlkalkulierte Teaser-Spots veröffentlicht, Infohappen gestreut, aber auch erste komplette Werbefilmchen gezeigt. So begeisterte Mercedes bereits mit seiner „Easy Rider“-Version, bei der die Coen-Brüder Regie geführt haben.

Aber auch andere Unternehmen haben schon Spots gelauncht:

Budweiser ist wieder im Spiel und griffen tief in die Taschen und kauften 60 Sekunden Werbefläche auf.

Fünf Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbefläche – Pepsi lässt sich für seine Werbeoffensive beim Super Bowl nicht lumpen. Allerdings ist es nicht das gleichnamige Cola-Getränk, das beim größten Sportereignis der Welt beworben werden soll, sondern ein neues Premium-Wasser. Mehr als 100 Millionen Menschen werden den Pepsi-Werbespot beim Super Bowl sehen.

Billboard has just announced that Lady Gaga will be doing the #PepsiHalftime Show at the #Superbowl with no guests!! #LadyGaga #Joanne pic.twitter.com/IvWBvwv8Oo

— LADY GAGA (@Gaga_Canada) January 18, 2017