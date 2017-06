Lead Ads: Facebook verbindet Kunden mit Unternehmen

Kunden, die sich für Produkte und Services interessieren, bekommen nun einfacher zusätzliche Informationen.

Funktionen von Lead Ads

Klickt man auf eine Lead Ad, öffnet sich ein Formular. In dieses werden automatisch die Daten eingesetzt, die diese Person auf Facebook teilt. Werbetreibende können Formulare anpassen, so dass nur die benötigten Informationen abgefragt werden. So können Unternehmen Menschen ermutigen, sich für ihre Newsletter anzumelden, ein Angebot, eine Veranstaltung oder mehr Informationen über ihr Produkt zu erhalten. Lead Ad vereinfacht den mobilen Anmeldeprozess und hilft Unternehmen interessierte Menschen schneller anzusprechen.

Seit den ersten Tests im Juni 2015 haben Werbetreibende folgende Ergebnisse mit Lead Ads erzielt:

Land Rover konnte die Kosten pro generiertem Lead um das 4-fache verringern (im Vergleich zu vergangenen Leadkampagnen).

Stuart Weitzmans Lead Ads auf Facebook waren 54 Prozent kosteneffizienter pro generiertem Lead als bei anderen Methoden.

Paresh Rajwat, Product Manager bei Facebook meint: „Lead ads remove the hassle of filling out forms on a mobile device, making it easier than ever for people and businesses to connect. Advertisers who tested lead ads saw amazing performance, including significant reductions in cost-per-lead for their campaigns. We are thrilled to make lead ads globally available and introduce new features such as CRM integration“.