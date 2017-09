Künstliche Intelligenz: Wladimir Putin und Tesla-Chef Elon Musk warnen vor Gefahr für die Menschheit

Von

Es ist die beherrschende Zukunftsdebatte der Tech-Industrie: Inwieweit wird künstliche Intelligenz (KI) in den kommenden Dekaden das Leben verändern. Zahlreiche Vordenker, darunter Tesla-Chef Elon Musk und Astrophysiker Stephen Hawking, hatten zuletzt wiederholt vor dem unkontrollierten Aufkommen der künstlichen Intelligenz gewarnt. Auch Alibaba-Gründer Jack Ma hält apokalyptische Konflikte mit KI, wie man sie aus Science Fiction-Filmen kennt, für möglich: „Maschinen dürften nicht ersetzen, was Menschen leisten“, sagte Ma vor einigen Monaten.

Putin über KI: „Wer auch immer in diesem Bereich führend sein wird, wird auch die Welt beherrschen“

Nun hat sich auch Wladmimir Putin in die Debatte eingeschaltet. Am vergangenen Freitag äußerte sich der russische Staatspräsident in einem Vortrag vor Studenten detailliert zur Entwicklung der KI. „Künstliche Intelligenz ist die Zukunft – nicht nur für Russland, sondern für die gesamte Menschheit“, erklärte Putin nach Angaben des englischsprachigen News-Sender Russia Today. Die Technologie biete gigantische Chancen, bringe aber auch Gefahren mit sich, die schwer einzuschätzen seien, wird der 64-Jährige beim vom russischen Staat finanzierten Sender zitiert. „Wer auch immer in diesem Bereich führend sein wird, wird auch die Welt beherrschen“, so Putin.

„Es beginnt“

Tesla-Chef Elon Musk wurde auf die Aussagen des russischen Präsidenten, die mit einer Verspätung von drei Tagen nach dem Labor Day-Wochenende in US-Medien zirkulierten, wenig überraschend ebenfalls aufmerksam. Musk bezog sich direkt auf einen Artikel im Tech-Portal The Verge und twitterte vielsagend: „Es beginnt…“

Was der omnipräsente Seriengründer damit meinte, wurde 20 Minuten später im nächsten Tweet deutlich. „China, Russland und alle Länder mit stark ausgeprägten Computerwissenschaften“ würden um die Vorherrschaft streiten, mutmaßt Musk.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) September 4, 2017