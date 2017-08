Konzentration aufs Kerngeschäft

Unternehmen, die nachhaltig profitabel wachsen wollen, müssen demnach, so die grundlegende Bain-Erkenntnis,

genau verstehen, was ihr Kerngeschäft ist – also welche Produkte, Kundensegmente, Technologien oder andere Fähigkeiten ihnen echte Wettbewerbsvorteile verschaffen;

nach Möglichkeiten suchen, das Potenzial ihres wohl definierten Kerngeschäfts voll auszuschöpfen, und

sich durch Erschließung angrenzender Marktsegmente und – falls nötig – eine umsichtige Neudefinition des Kerns sukzessive weiter entwickeln.

Wegweiser für die strategische Gratwanderung

Freilich ist diese strategische Erfolgsformel keineswegs so einfach umzusetzen, wie sie klingt. “So wird das enorme Entwicklungspotenzial, das in einem starken Kern steckt, nach unseren Beobachtungen oft unterschätzt – gerade von Unternehmen, die über einen leistungsfähigen Kernbereich verfügen”, konstatiert Franz-Josef Seidensticker, Managing Director von Bain & Company Deutschland und der Schweiz. Zum Beispiel glaubte Hilti Anfang der 90er Jahre, im Kerngeschäft an die Grenzen des Wachstums gestoßen zu sein. Weit gefehlt, wie sich zeigte, als Vorstandsvorsitzender Dr. Pius Baschera nach einem enttäuschenden Abstecher in den Niedrigpreisbereich dem Unternehmen die Refokussierung auf seine Stärken – die Lösung differenzierter Kundenprobleme durch innovative Qualitätsprodukte und exzellente Betreuung im Vertrieb – verschrieb. Auch die schrittweise Expansion in die Nachbarschaft gerät zur Gratwanderung: Je stärker das Kerngeschäft, desto mehr Gelegenheiten ergeben sich, in angrenzende Marktsegmente vorzustoßen, desto größer ist aber auch die Gefahr, an Konzentration zu verlieren. Da hilft nur eine strenge Prüfung und Auswahl der Zielsegmente: Wie weit lassen sich die vorhandenen Kernkompetenzen wirklich nutzen? Wird das bestehende Geschäft wirklich ergänzt und gestärkt?

Fazit

Die Dominanz in einem wohl definierten Kerngeschäft läßt sich durch praktisch nichts ersetzen – schon gar nicht durch unbedachte Ausflüge in Boombranchen, die gerade in Mode sind. Profitabel wachsende Unternehmen sind gekennzeichnet durch (1) ein genaues Verständnis dessen, was ihr Kerngeschäft ist, (2) die nachhaltige Ausschöpfung des vollen Potentials im Kerngeschäft sowie (3) die kontinuierliche Weiterentwicklung durch eine schrittweise Penetration angrenzender Marktsegmente sowie eine umsichtige Neudefinition des Kerns.

Die Ergebnisse der Analyse und ihre Konsequenzen für die Praxis des Wachstumsmanagements werden in dem bei Econ erschienenen Buch “Erfolgsfaktor Kerngeschäft” ausführlich dargestellt und erörtert.

