Kommt jetzt für Fielmann das digitale Zeitalter? Marc Fielmann teilt die Macht mit Papa Günther

Marc Fielmann ist die jüngere Version seines Vaters. groß, schlank, ein jugendliches Lächeln. Vater Günther ist mit seinen 78 Jahren, er hat im vergangenen Jahr bis Ende Juni 2020 verlängert, fit und motiviert, das Unternehmen mit seinem Sohn in die Zukunft zu führen. Der Gründer der Optikerkette ist einer der ältesten Vorstandschefs eines börsennotierten deutschen Unternehmens. Marc Fielmann der Jüngste. Marc Fielmann gehört dem Vorstand bereits seit mehr als zwei Jahren mit dem Aufgabenbereich Marketing an. Künftig soll er auch die Öffentlichkeitsarbeit und die operative Geschäftsführung verantworten.

Seit Kinderschuhen im Geschäft

Sein Lebenslauf lässt fast darauf schließen, dass für Marc Fielmann nie ein anderer Weg vorgesehen war: Nach einer Optikerlehre und Studium in London lernte er das Geschäft des Betriebs in den Filialen kennen. Anschließend leitete er eine Art Zukunftslabor in der Hamburger Zentrale. Hier entstand eine App zum Nachbestellen von Kontaktlinsen – ein Zugeständnis des Konzerns an das Digitalzeitalter. Dieses will Fielmann Junior nun angehen: „Die internationale Expansion und die Digitalisierung bieten uns große Chancen. Fielmann wird die augenoptische Branche in Europa zum Vorteil für die Kunden gestalten, ohne Kompromisse bei der Qualität zu machen“, erklärte Marc Fielmann in einer Mitteilung.

Erfahrung mit Innovation verbinden

Eigentlich eine gute Mischung. Günther und Marc Fielmann kennen die Bedürfnisse ihrer eigenen Generation und können diese nun für das Geschäft gut verbinden. Er deine steht für Innovation und zukünftige Neugeschäfte und der Senior für Erfahrung, Gründergeist und Qualität. „Über die neue Führungsstruktur kann Fielmann diesen Wettbewerbsvorteil optimal nutzen“, erklärte der Aufsichtsratschef, der Familienunternehmens-Anwalt Mark Binz.

