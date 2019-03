Jury-Runde hat entschieden: Die Nominierten des Marken-Award 2019 stehen fest

Prof. Dr. Ralf Strauß, Vorsitzender der Jury und Präsident des Deutschen Marketing Verbandes (DMV), sagt: „Die Einreichungen zum Marken-Award 2019 spiegeln über die unterschiedlichsten Branchen exzellente Beispiele strategischer Markenführung. In Anbetracht der Tatsache, dass Marken immer härter um ihre Sichtbarkeit und Relevanz kämpfen müssen, ist es eine beruhigende Erkenntnis, dass ganz offensichtlich in allen Branchen die Notwendigkeit erkannt wird. Die Finalisten im Live Pitch zum Marken-Award 2019 könnten jedenfalls unterschiedlicher nicht sein. Das wird eine sehr spannende Jurysitzung!“

Die Sieger in den Kategorien Beste neue Marke, Beste Markendehnung, Bester Marken-Relaunch, Beste digitale Markenführung sowie Beste Nachhaltigkeitsstrategie werden auf der Preisverleihung am 21. Mai gefeiert. Die Gala findet erstmals in der Rheinterrasse in Düsseldorf statt.

Erste Laudatoren stehen ebenfalls fest: Neben Tim Alexander, CMO der Deutschen Bank, werden Vodafone-CMO Gregor Gründgens und Toyota-CEO Alain Uyttenhoven auf der Bühne stehen.

Als Markenpersönlichkeit des Jahres wird nach Udo Lindenberg im Vorjahr der Modedesigner Guido Maria Kretschmer geehrt (die absatzwirtschaft berichtete).

Weitere Informationen gibt es unter: www.marken-award.de

Die Nominierten des Marken-Award 2019

Beste neue Marke

About You mit Digitalisierung des Shopping-Bummels zum ersten Unicorn in Hamburg

Covestro mit Pushing Boundaries in the Chemical Industry

Beste Markendehnung

Katjes Fassin mit Voll auf die Brause – Ahoj Brause in der Dose!

Toom mit Pop-up-Store Stadtgrün

Bester Marken-Relaunch

MAN mit Markenleitbild – Von der internen Haltung zum prägenden Markenerlebnis für unsere Kunden

Seidensticker mit Marken-Relaunch Seidensticker

Beste digitale Markenführung

BVG mit Weil wir dich lieben

CEWE mit Auf der Journey of Joy mit CEWE

Beste Nachhaltigkeitsstrategie

Naturaplan mit 25 Jahre Coop Naturaplan

Vaude Sport