Jamaika-Aus: Lindner zieht Reißleine und erntet zum Dank heftigen Twitter-Shitstorm

In der Kampagne für die Bundestagswahl posierte FDP-Chef Christian Lindner – gekonnt wie ein Coverboy. Dafür wurde er im Netz gefeiert, vor allem von der jüngeren Generation. Jetzt hat sich das Blatt gewendet. Denn mit dem Jamaika-Aus bricht eine Welle der Empörung über den Parteichef der Liberalen ein. Ganz nach dem Motto: Alle gegen einen.

Wie empört die Parteien und Politiker sind, zeigt sich insbesondere in ihren Tweets. Während die FDP ihren Satz „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“ direkt als neuen Slogan inszeniert …

… kritisiert Grünen-Unterhändler Reinhard Bütikofer, Lindner würde sich seiner politischen Verantwortung entziehen.

Populismus würde sich Lindner gewiss nicht vorwerfen lassen, beschreibt er den Abbruch der Sondierung doch als reine Vernunftshandlung. „Eine Vertrauensbasis und eine gemeinsam geteilte Idee, sie wären aber die Voraussetzung für stabiles Regieren“, so Lindner. Zudem erklärt er die Entscheidung als eine die eigene „Haltung“ bewahrende Notwendigkeit: „Wir werfen ausdrücklich niemandem vor, keinem unserer drei Gesprächspartner, dass er für seine Prinzipien einsteht. Wir tun es aber auch für unsere Prinzipien und unsere Haltung.“

Diese Begründung überzeugt die anderen Politiker eher nicht. Thomas Jarzombek, CDU-Digitalexperte, zeigt sich auf Twitter schockiert:

Und CDU Bundesvize, Julia Klöckner, schätzt den Austritt der FDP aus den Verhandlungen als akribisch vorbereiteten Coup ein. Gut möglich, sollen Lindner und Vize Wolfgang Kubicki doch gestern kurz vor Mitternacht wortlos die Verhandlungsräume verlassen haben, um dann ein bereits ausgedrucktes Statement zu verlesen. Das erweckt nicht wirklich den Anschein einer spontanen Reaktion.

Das kann man so machen, wie die FDP es tat, muss man aber nicht. Gut vorbereitete Spontanität. Aber wir gehen weiter respektvoll mit allen um und respektieren die Entscheidung. Anständig wär es gewesen, wenn alle Parteivorsitzenden gemeinsam den Abbruch hätten verkünden können

Auch für den haushaltspolitischen Sprecher der Grünen, Sven Kindler, ist die Blockade Lindners ein Taktikspiel.

Sorry, was für eine Show von @c_lindner. Die #FDP hat doch von Anfang an auf dieses Szenario hingearbeitet und blockiert, wo geht. #jamaika

— Sven Kindler (@sven_kindler) November 19, 2017