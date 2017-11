iPhone X-Spott: Samsung veräppelt Apple und seine Fanboys in neuer TV-Werbung

Von

Anti-Apple Werbung hat bei Samsung eine lange Tradition. Legendär böse waren die Seitenhiebe vor dem iPhone 5-Launch 2012, als sich die Südkoreaner über Apples kleines iPhone lustig machten, während Samsung längst Phablets im Angebot hatte.

Apple-Fans: durch den Kakao gezogen

Zwei Jahre später wurden Apple-Fans kurz nach dem iPhone 6-Launch für ihre kultische Verehrung des Techpioniers durch den Kakao gezogen – und mit dem Note 4 hatte Samsung immer noch ein größeres Smartphone im Angebot als Apple mit dem 6 Plus.

Drei Jahre später rasten Apple-Fanboys angesichts des neuen iPhone X aus, das seit Freitag im Handel ist – mehr als ein halbes Jahr nachdem Samsung mit dem Galaxy S8 ein Smartphone mit randlosem OLED-Display auf den Markt brachte.

Dass der wertvollste Konzern Südkoreas Apple mit zahlreichen Smartphone-Innovationen immer wieder um Jahre voraus war, kostet Samsung im neusten TV-Spot „Growing up“ (deutsch: Erwachsenwerden), der gestern erstmals gezeigt wurde, zum Verkaufsstart des iPhone X genüsslich aus.

Kerbe am Kopf: Samsung amüsiert sich über iPhone X-Fanboys

Über den Zeitraum einer Dekade – seit dem Start des ersten iPhones 2007 also – legt Samsung die Schwachstellen von iPhones offen: von geringer Speicherkapazität, weil Apple im Gegensatz zu Samsung kein Austausch der Speicherkarte erlaubt, über einen bis heute fehlenden digitalen Stift über die bis heute fehlende (vollständige) Wasserdichtigkeit bis zum Adapter-Wirrwarr nach dem Wegfall des Klinkensteckerbuchse.

Höhepunkt des 60-Sekünders: Der Gang vorbei an der Warteschlange zum iPhone X-Launch, bei dem ein Fanboy mit Kerben-Haarschnitt auffällt – eine Anspielung auf den viel kritisierten „Notch“-Abschluss des iPhone X am oberen Ende des Displays, in der die Kameras und der Infrarotsensor verarbeitet sind. Humor ist, wenn man über seine Obsession für ein Stück Hightech lacht – aber ob das Apple-Fanboys am Ende wirklich können?