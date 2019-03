Interaktiv. Hochkarätig. Exklusiv: Besuchen Sie den Brand Talk Summit von absatzwirtschaft und Voycer am 21.5.2019 in Düsseldorf

Diskutieren Sie in Düsseldorf mit mehr als 70 ausgewählten CMOs und Marketing-Entscheidern zu Interactive Customer Experience als innovativem Instrument für Kundengewinnung, Kundenbindung und Brandbuilding. Moderiert wird das Event von Vera Hermes, Mitglied der Chefredaktion der absatzwirtschaft.

Die Experten beim Düsseldorfer Brand Talk sind:

Christoph Weltmann , Digital Marketing Manager, innogy: Er zeigt, wie innogy-Kunden eine eigene digitale Erlebniswelt realisieren und wie das Unternehmen in der Community-Zielgruppe den Umsatz im Shop um das Fünffache steigern konnte.

Lars Bendix Düysen , Vice President Brands – Live – Licensing, Sony Music: Er gibt exklusive Insights zu den laufenden Customer Experience-Strategien beim Marktführer der Musikbranche.

Claus Keller, Brand Manager Marketing Toyota Deutschland : Thema seines Vortrags ist die Customer Experience als Strategie für das Brand Building in der Automobilbranche.

Michael Nenninger , CEO, Voycer AG: Er spricht über Interactive Customer Experience im Spannungsfeld von Google, Amazon & Facebook und wie Kundenbindung zum kritischen Erfolgsfaktor des digitalen Marketings wird.

Exklusives Networking und Interaktion

Neben den Vorträgen bieten Ihnen interaktive Formate Raum zur Diskussion. Dazu gehören Topic Tables, an denen Sie in kleiner Runde aktuelle Trends wie innovative Pull-Marketing-Ansätze oder Kundenbindung in der Customer Journey diskutieren können. Zusätzlich wird ein Live Voting den aktuellen Stand der Customer Experience bei allen teilnehmenden Marken beleuchten und bietet so spannenden Input für einen regen Austausch.

Feiern Sie anschließend die Verleihung des Marken Awards und treffen Sie bis zu 1.000 CEOs, CMOs und hochkarätige Marketingentscheider sowie die Finalisten und Gewinner großer Brands sowie Guido Maria Kretschmer als „Beste Markenpersönlichkeit".

Die Veranstalter:

Die absatzwirtschaft ist Deutschlands auflagenstärkstes Monatsmagazin für Marketing. Zur Zielgruppe zählen Marketing-Entscheider, Geschäftsführer und Marketing-Vorstände.

Die Voycer AG bietet eine Interactive Customer Experience-Plattform für digitale Kundenerlebnisse auf der eigenen Marken-Website. So stärken Marken ihre Kundenbindungen und optimieren ihr Brand Building.