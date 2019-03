Instagram startet In-App-Shopping-Funktion – und könnte Amazons Achillesferse treffen

Es ist das Bilderbuch des Lebens wie es sein sollte: die wunderschöne Instagram-Welt. Im April jährt sich die Übernahme des Fotonetzwerks bereits zum siebten Mal – für Facebook war es fraglos die erfolgreichste Akquisition der Unternehmensgeschichte.

Gerade mal eine Milliarde Dollar überwies der Mutterkonzern des weltgrößten Social Networks 2012 für die seinerzeit gerade 18 Monate alte App mit 13 Mitarbeitern und ohne Umsätze – mehr als 100 Milliarden Dollar wäre das Foto- und Stories-Netzwerk als eigenständiges Unternehmen heute wert, schätzt Finanzinformationsdienst Bloomberg.

Der Grund: Instagrams Werbeerlöse sprudeln nicht einfach weiter – sie explodieren förmlich. Nach geschätzten Umsätzen von 8 bis 9 Milliarden im vergangenen Jahr dürften die Erlöse in diesem Jahr auf enorme 14 Milliarden Dollar anziehen, glaubt die Investmentbank Jefferies. Das entspräche bereits 20 Prozent der in diesem Jahr prognostizierten Gesamtumsätze von Konzernmutter Facebook.

Nun schickt sich Konzernchef Mark Zuckerberg an, die nächste Stufe der Monetarisierung zu zünden. Gestern verkündete Instagram in den USA den Start der Testphase eines neues Features, das seit einiger Zeit erwartet worden war: einer Bezahlfunktion innerhalb der App namens „Checkout“.

Interessieren sich Nutzer in einem Foto oder der Stories für ein markiertes Produkt, können sie es nun künftig mit wenigen Klicks direkt innerhalb der App erwerben. Zuvor wurden Nutzer aus der App heraus- und auf die Produktseite der betreffenden Marke umgeleitet und mussten sich dort neu anmelden.

Today, we’re introducing checkout on Instagram. When you find a product you love, you can now buy it without leaving the app. 🛍💕https://t.co/o1L5WsfgVE pic.twitter.com/IlVJxOr10x

— Instagram (@instagram) March 19, 2019