In eigener Sache: Andrea Wasmuth wird Geschäftsführerin der MEEDIA GmbH & Co. KG

Die MEEDIA GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt. Neben dem 2008 gestarteten Online-Branchendienst MEEDIA (www.meedia.de) gibt sie seit 1. Januar 2014 die Marketing-Fachzeitschrift absatzwirtschaft als reichweitenstärkstes Branchenmedium heraus. Ziel des neuen Geschäftsführer-Duos ist es, Synergien in der Vermarktung zu heben sowie technische Produktionsabläufe zu optimieren. Geplant ist zudem die Forcierung des Ausbaus von absatzwirtschaft Online und themenbegleitender Digitalangebote.

Seit 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung von planet c

Andrea Wasmuth hat bereits über viele Jahre erfolgreich den Hamburger Verlag Bellevue and More gelenkt und ist seit Anfang 2016 Vorsitzende der Geschäftsführung des Corporate Content-Spezialisten planet c, entstanden aus der Fusion der beiden Verlagsgruppe Handelsblatt-Töchter Bellevue and More und corps. Planet c ist seit vielen Jahren auch versierter Partner großer Verbände, u.a. für den Handelsverband, den Verband der Vereine Creditreform sowie der Bundesarchitektenkammer.

Impulse für absatzwirtschaft und MEEDIA setzen

Ingo Rieper, Konzerngeschäftsführer der Verlagsgruppe Handelsblatt: „Wir freuen uns, dass wir Andrea Wasmuth als neue Geschäftsführerin für MEEDIA gewinnen konnten. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und großen Marktexpertise wird sie gemeinsam mit Georg Altrogge die erfolgreiche Entwicklung von absatzwirtschaft und MEEDIA fortsetzen und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung setzen.“