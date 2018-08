Im Land der kurzen Exportwege: Fast drei Millionen ausländische Besucher kamen 2017 auf deutsche Messen

Messen in Deutschland sind jährlich das Ziel von Besuchern aus über 200 Ländern, mit den Niederlanden, Italien, Österreich und der Schweiz an der Spitze bis zu Kenia, Mongolei oder Venezuela (jeweils rund 1.000 Besucher pro Jahr), und da sind wir erst bei Rang 100. Ganz am Schluss finden sich sporadische Gäste von Südsee-Inseln.