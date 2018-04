„Ich ruf nur an um dir zu sagen, du bist die Einzige für mich …“: Von BMW bis Flensburger – das sind die besten Radiospots 2018

Wer ging beim Wettbewerb des Radio Advertising Awards, der am 12.4. in Düsseldorf, als Sieger vom Podest? Die hochkarätige Jury unter Leitung von Britta Poetzsch (Chief Creative Officer Campaign bei TRACK) verlieh den wichtigsten Kreativpreis der Branche in vier Kategorien: Best Brand, Best Creative Activation, Best Innovative Idea und Best Storytelling. Zudem wurde der Audience Award vergeben, dessen Gewinner die Radiohörer per Online-Voting bestimmten.

Ikea: „Best brand“

Ikea macht das Chaos auf dem heimischen Schreibtisch hörbar. Der Spot führt vor, wie unordentlich mancher Kleiderschrank ist. Die Lösung des Konflikts: Ikea.

Lufthansa: „Best creative activation“

Er ist der typische Italienurlauber: Klaus, will im Urlaub „Claudio“ genannt werden und so zeichnet der Spot ein Bild voller Klischees von deutschen Touris im Italienurlaub. Zum Schluss empfiehlt die Airline im Spot ein neues Reiseziel für Klaus. Man amüsieren sie sich über Klaus und seine Macken. Und zum Schluss schickt Lufthansa ihn mal nach New York.

Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V.: Best innovative idea“

Der Spot soll verdeutlichen wie verwirrt man manchmal im Leben ist und nicht weiß, was richtig und was falsch ist. Dafür soll die Sparkasse da sein – um Licht ins Dunkel zu bringen, um dem verwirrten Anleger eine neue Richtung zu weisen: hin zur Sparkasse. Die Audio-Spots wurden von Jung von Matt kreiert.

BMW: „Best Storytelling“

Im Funkspot „Bärenjunges“, Sieger in der Kategorie „Best Storytelling“, ruft eine Kinderstimme: „Papa! Papa! Guck mal was ich gefunden hab: ein echtes Bärenbaby!“ Wer sich ein wenig auskennt, wird die direkt an die wütende Bärenmama denken. Der Gedanke hinter dem Spot: Das Nutzen der „Time-to-leave“-Funktion („Sagt Ihnen, wann es Zeit ist zu gehen“) von BMW. Denn genau jetzt wäre der richtige Zeitunkt ins Auto zu steigen und wegzufahren – ohne das Bärenbaby.

Flensburger: Audience Award

Der Funkspot „Neulich mit Liebe“ hat die Publikumswertung der Radio Advertising Awards 2018 für sich entscheiden. Klarer Fall eines humorvollen, äußerst cleveren Spots: Da ruft ein verliebter Biertrinker seine große Liebe an … aber hören sie selbst!