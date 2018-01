Hotte Technologie: Dieser Parka hält die US-Olympiateilnehmer richtig warm

Von

Das olympische Team der USA präsentierte sein Outfit für PyeongChang, wo dieses Jahr die Olympischen Winterspiele stattfinden. Ihnen wird wohl nicht kalt sein. Die von Ralph Lauren entworfenen Eröffnungs- und Abschlusszeremonie-Uniformen haben einen High-Tech-Vorteil: Als Teil der Uniform hat Ralph Lauren einen Parka und eine Bomberjacke entworfen, die jeweils mit einer wärmeleitenden Substanz Wärme weitergeben – wie eine Heizdecke. Sinnvoll für den kühlen südkoreanischen Winter, wo es auch mal -15 Grad werden kann.

Die App steuert die Heizfunktion

Werden die Temperaturen doch wärmer als vorhergesagt, ist es besser eine Technik-Gadget in den Jahren zu nutzen, als mit unterschiedlichen Stoffen zu arbeiten, die eventuell doch zu warm oder zu kalt sind, so David Lauren, der Chief Innovation Officer des Unternehmens. „Wir haben uns verschiedene Arten von Stoffen angesehen und entschieden und dann, eine Technologie zu benutzen.“ Die Heizjacke funktioniert fast wie eine Heizdecke – nur dass anstelle von Drähten oder Spulen, die in das Gewebe eingenäht sind, die Wärme durch eine spezielle Art von Kohlenstoff- und Silbertinte entsteht. Diese ist mit dem Jackenfutter verbunden. Bei voller Ladung heizt die Jacke bis zu 11 Stunden. Die Sportler können die Temperatur über eine Smartphone-App nach oben oder unten anpassen.