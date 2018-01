Hebig, Böhmermann, Seibert und Passmann: Twitter-Accounts, die so was von wertvoll sind

Von

1. Heiko Hebig ist Partnership Manager für Nordeuropa bei Instagram und seit 2012 bei Facebook, wo er zunächst für Platform Partnerships zuständig war, bevor er zu Instagram wechselte. Bei Twitter hat er rund 12000 Follower und schreibt dort gerne Zitate von Politikern auf, die oft absurd sind.

3. Der Journalist und Autor Moritz von Uslar ist bei der Zeit tätig und schreibt bei Twitter gefühlt alles auf, was ihm in den Kopf kommt. Eine wüste Ansammlung an gelungenen Gags.

4. Sascha Lobo ist Autor, Blogger, Microblogger und Strategieberater mit den Schwerpunkten Internet und Markenkommunikation. Er hat in unterschiedlichen Werbeagenturen gearbeitet und schrieb sein Buch “Internet – Segen oder Fluch”. Auf Twitter schreit er seine Meinung in die Welt – egal ob über Politik, Ehefüralle oder Trump.

5. Marcus Staiger ist eigentlich Journalist, Buchautor und ehemaliger Labelbetreiber und steht auf Berliner Rap. Heute schreibt er einen Blog mit den Themen Politik, Zeitgeschehen und Unterhaltungskultur. Auf Twitter hat er rund 84000 Follower und schreibt viel über Rap und seinen Podcast.

6. Sophie Passmann ist unserer Meinung nach der Neuling unter den Witzestars auf Twitter und Instagram. Obwohl sie seit 2013 schon aktiv ist, hat sie im Jahr 2017 Gas gegeben und kann nun 14000 Follower nachweisen. Sie sticht heraus durch „Dagegen“-Sein und aktive Randale.

Würde Fernsehen von Youtubern gemacht würde nicht darauf hingewiesen, wann Werbung läuft sondern wenn gerade mal keine Werbung läuft. — Sophie Passmann (@SophiePassmann) January 2, 2018

7. Donnie O’Sullivan ist ein irischer Moderator und bekannt als Redakteur & Moderator der . Seine Tweets sind oft klugscheißerisch, aber auch sehr amüsant. Dazu kann man einiges in Sachen „Social Media“-Auftritt lernen.

Ich hatte eben so einen harten Klugscheisser-Gedanken, dass ich mir selber kurz eine Schelle gegeben habe. Der Gedanke war: "Naja, wenn man es genau nimmt, ist es IMMER 'zwischen den Jahren'". — Donnie O'Sullivan (@DonnieOsullivan) December 29, 2017

8. Ada Blitz ist Freelance Writer für diverse Formate und arbeitet in Berlin Kreuzberg und San Francisco. Sie schreibt auf ihrem Twitteraccount eigentlich nur Unfug – aber gut durchdachten Unfug. Schön zum abschalten.

9. Titanic ist ein Satire-Magazin, welchem man ml getrost für humorvolle Stücke folgen kann.

10. Jan Böhmermann: Weil keiner Twitter so gut verstanden hat wie er!

11. Steffen Seibert ist als Sprachrohr der Kanzlerin in den sozialen Netzwerken sehr beliebt. Er hat rund 880000 Follower.

12. Wolf Lotter, deutsch-österreichischer Journalist und Autor, ist Mitbegründern des Wirtschaftsmagazins brand eins und schreibt bis heute für das Magazin. Bei Twitter pusht er Themen, die ihm wichtig sind und äußert oft seine diskussionswürdige Meinung.

Ich wünsche mir für 2017 deutlich weniger durchgeknallten Kindersoldatenjournalismus. — Wolf Lotter (@wolflotter) December 29, 2017

13. Martin Fuchs ist der Wahlbeobachter, Blogger und Berater in Sachen Social Media. Auf seinem Account stellt er oft Politiker und ihre Social Media-Auftritte in den Mittelpunkt. Dazu ist er Gründer der Social-Media-Analyse- und Benchmarking-Plattform pluragraph.de.