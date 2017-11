Gute Laune statt Herzschmerz! Aldi und Lidl setzen an Weihnachten auf Lebensfreude

Von

Während Penny in einer zweiminütigen Weihnachtsschnulze das Thema Versöhnung melancholisch inszeniert, setzt Lidl in seiner diesjährigen „#beautifullynormal Christmas“-Kampagne auf Frohsinn. Die Discountkette feiert die kleinen Missgeschicke, die das Fest ausmachen und kehrt dem Bilderbuchweihnachten mit umfallenden Christbäumen und sinnlosen Geschenken den Rücken. Denn Stress, Streit, Hektik und Chaos seien an Weihnachten eben die Norm, nicht Perfektion und allumfassende Harmonie.

Wie im Vorjahr ließ Lidl mit „#beautifullynormal“ einen eigenen Song komponieren, der von den „Santa Clara All Stars“ interpretiert wird. Online- sowie Musikvideos unterstützen die Kampagne auf den digitalen Kanälen. Begleitet werden die Spots direkt am Point of Sale, auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens sowie durch die Einbindung von Social Influencern. Die Kampagne wird international in 27 europäischen Märkten sowie in den USA ausgerollt.

Aldi setzt auf Produktschau

Ebenfalls auf positive Emotionen setzen Aldi Nord und Aldi Süd. In ihrem Weihnachtsspot suchen die Weihnachtswütigen im Kühlschrank nach Leckereien – und offenbaren mit ihrer Suche nach Bier, noch mehr Quark für die Gesichtsmaske oder einer großen Torte einen Teil ihrer Persönlichkeit. Alles Produkte stammen selbstverständlich aus dem Hause Aldi. “ Der Imagespot läuft in dieser Woche in einer Langversion à 45 Sekunden. Danach verkürzt sich die Länge auf 30 Sekunden. Parallel dazu laufen bis Weihnachten zusätzlich im Wochentakt nacheinander acht verschiedene ALDI Produktspots à zehn Sekunden im Fernsehen. Den Auftakt machen Eis-Zimtsterne.