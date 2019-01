Google-Ranking 2018: Publisher erzielen höchste Sichtbarkeit und stechen E-Commerce aus

Von

Zu den klaren Jahresgewinnern 2018 zählen Websites aus dem Hause Google. So hat sich die SEO Visibility von YouTube im Jahresverlauf mehr als verdoppelt – die SEO Visibility stieg um 143 Prozentpunkte an. Ebenfalls gehören Websites von TV-Sendern oder öffentlich-rechtlichen Angeboten zu den größten Jahresgewinnern, hierbei vor allem arte.tv, rtl.de oder wdr.de, genauso wie Websites aus dem Film- und Kinobereich, die verstärkt Video-Inhalte implementiert haben, zum Beispiel cinema.de.

Für diese Analyse hat Searchmetrics die Entwicklung der SEO Visibility aller Domains, die es in seinem Index für Deutschland hat, in ihren Entwicklungen über alle Wochen des Jahres 2018 hinweg analysiert. Angeordnet ist die Liste nach dem absoluten Gewinn beziehungsweise Verlust der Websites Ende 2018 im Vergleich zum Jahresbeginn. Die Liste wurde von Adult- und inoffiziellen Streaming-Websites bereinigt; ebenfalls sind Domainumzüge extrahiert. Die Prozentwerte stellen den Unterschied zwischen dem finalen Wert – also Ende des Jahres 2018 – und dem Ausgangswert – erste Woche des Jahres 2018 – dar.

Publisher übertrumpfen E-Commerce

Über das bloße Ranking der Website hinaus, hat Searchmetrics die 250 Domains mit den höchsten Zuwächsen beziehungsweise Verlusten an SEO Visibility entsprechend den Kategorien zugeordnet. Auf Basis dieser Kategorisierung kommen 39 Prozent der Gewinner aus dem Bereich Publisher, nur zwölf Prozent stammen aus dem E-Commerce. Hier haben vor allem die Online-Angebote mit Video-Content stark zulegen können. So bieten vier der Top10-Domains mit den absolut höchsten Zuwächsen an SEO Visibility vor allem Video-Inhalte an – neben YouTube sind dies arte.tv, wdr.de sowie rtl.de. Dass die Kategorie Publisher so stark ist, liegt nach Ansicht von absatzwirtschaft aber auch an der Kategorisierung von Youtube als Publisher, der einen großen prozentualen Anteil am Gewinn dieser Gruppe einnimmt.

Ebenfalls zählen viele Job-Portale zu den Gewinnern. So konnten Xing, LinkedIn und StepStone um mehr als 40 Prozent an SEO Visibility im Jahresverlauf zulegen. Auch wenn diese Branche insgesamt „nur“ drei Prozent der Gewinner-Domains stellt, sind es doch die großen Schwergewichte der Branche, die übereinstimmend zulegen konnten.

Wer Videos dreht, punktet bei Google

Es ist laut Searchmetrics vor allem einer Anpassung des Google-Algorithmus im Juni 2018 dafür verantwortlich, dass YouTube seine SEO Visibility um 143 Prozentpunkte steigern konnte. Von der Einbindung von Video-Karussellen auch in den Desktop-Suchergebnissen sowie einer steigenden Anzahl von Video-Ergebnissen konnte vor allem die Alphabet-Tochter YouTube profitieren:

Aber auch andere Video-Publisher zählen zu den Websites mit der größten Visibility-Verbesserung 2018. Wie bereits notiert, sind insgesamt vier der Top10-Gewinner 2018 aus dieser Branche.

Google erweiterte im Zuge dieses Updates die Anzahl der Suchergebnisse, bei denen Videos integriert wurden. Waren vor dem Update Videos bei weniger als der Hälfte aller Suchergebnisse vorhanden, wurden bis Ende August schon rund 70 Prozent aller Suchanfragen mit mindestens einem Video beantwortet. Dies zeigen etwa die Searchmetrics-Daten der SERP Features:

Inzwischen ist der Anteil von Suchergebnissen mit Videos wieder etwas zurückgegangen, liegt aber noch immer deutlich über den Werten vor dem Update.

Zum Nachlesen: die 3 wichtigsten Google-Updates 2018

Laut Searchmetrics gehören Google Updates zu den Hauptgründen für Bewegungen in den Suchergebnissen. Die drei wichtigsten Google Updates 2018 sind:

Google Core Algorithmus Update : Im März 2018 rollte Google ein offiziell bestätigtes Core Update aus, das zu heftigen Veränderungen in den Suchergebnissen führte. Schon im November 2017 vermuteten viele Webmaster ein Update; jetzt konnten Gewinner-Websites aus dem Herbst 2017 weiter zulegen; die Verlierer büßten weiter ein. Vor allem für Wörterbücher, Enzyklopädien und Übersetzungsseiten ging es durch das Update stark bergab. Mehr Infos gibt es im Blogpost zum Google Core Algorithm Update.

: Im März 2018 rollte Google ein offiziell bestätigtes Core Update aus, das zu heftigen Veränderungen in den Suchergebnissen führte. Schon im November 2017 vermuteten viele Webmaster ein Update; jetzt konnten Gewinner-Websites aus dem Herbst 2017 weiter zulegen; die Verlierer büßten weiter ein. Vor allem für Wörterbücher, Enzyklopädien und Übersetzungsseiten ging es durch das Update stark bergab. Mehr Infos gibt es im Blogpost zum Google Core Algorithm Update. Video-Karusselle für Desktop : Google begann im Juni 2018, Video-Karusselle auch für Suchergebnisse am Desktop anzuzeigen. Ebenfalls stieg die Zahl der Suchergebnisse mit Video-Integrationen allgemein.

: Google begann im Juni 2018, Video-Karusselle auch für Suchergebnisse am Desktop anzuzeigen. Ebenfalls stieg die Zahl der Suchergebnisse mit Video-Integrationen allgemein. E-A-T-Update: Dieses offizielle Google Update wurde im August 2018 ausgerollt. Hierbei wurde besonders viel Wert auf „Expert-Authority-Trust“ gelegt. Besonders betroffen sind YMYL-Keywords (Your Money or Your Life), also Themen, bei denen falsche Informationen negative Auswirkungen etwa auf die Gesundheit oder die Finanzen des Suchenden haben können. Eine Iteration des E-A-T-Updates, die leichte Korrekturen am Algorithmus in Bezug auf die YMYL-Suchanfragen hatte, wurde im Oktober 2018 veröffentlicht. Mehr Infos gibt es im Blogpost zum Google E-A-T-Update.



Die Top 10 Verlierer-Domains

Die Verlierer-Domains haben im Laufe des Jahres 2018 starke Einbußen in ihrer organischen Sichtbarkeit verzeichnen müssen. Dabei liegt die Schwelle bei mindestens 15 Prozent Verlust an SEO Visibility. Die Werte bedeuten jedoch nicht, dass diese Seiten auch entsprechende Traffic- oder Umsatzverluste eingefahren haben, sondern sind ein Indikator für die Präsenz in den unbezahlten Suchergebnissen von Google.de. Vielfach gehören Wörterbücher, Übersetzungsseiten bzw. Enzyklopädien zu den Verlierern; auch Gesundheitsseiten sind häufig in der Verliererliste zu finden.

Wörterbücher und Übersetzer sind die größten Verlierer

Wörterbücher und Übersetzer zählen zu den großen Jahresverlierern. Im Vorjahr 2017 konnte sich diese Branche als einer der Haupt-Gewinner noch über große Zuwächse freuen; im Jahr 2018 macht diese Branche 13 Prozent der analysierten Verlierer-Websites aus. Große Bewegungen gab es ebenfalls bei Health-Websites. Bedingt durch die E-A-T-Updates (siehe Box zu den Goolge-Updates oben) in der zweiten Jahreshälfte 2018 wurden einige Health-Seiten mit Zuwächsen belohnt – etwa apotheken-umschau.com, doch mehrheitlich gehören Websites dieser Branche mit neun Prozent zu den Jahresverlierern 2018.

Health-Branche profitiert von E-A-T

Das Google E-A-T-Update im August 2018 sowie dessen Iteration im Oktober 2018 hat laut Searchmetrics zu enormen Verwerfungen in den Suchergebnissen für sensible Themen geführt, bei denen falsche Informationen etwa auf die Gesundheit oder die Finanzen des Suchenden negativ auswirken können. Google verschärfte hier also die Anforderungen an Domains in Sachen „Expert-Authority-Trust“, kurz: E-A-T. Bedingt durch das hohe Suchvolumen von Gesundheits-Suchanfragen sind die Verwerfungen dieses Updates in der Jahres-Analyse vor allem für Health-Websites deutlich – diese Branche gehört zu sechs Prozent zu den Jahres-Gewinnern, aber auch zu neun Prozent zu den Jahresverlierern 2018.

Beim Verlauf der SEO Visibility stellt sie apotheken-umschau.de als größter Gewinner und onmeda.de als größter Verlierer in der Health-Branche heraus. Lag der Unterschied zwischen beiden Domains vor dem Update noch bei rund 140.000 Visibility-Punkten, waren es zum Jahresende 2018 bereits 400.000 Punkte.