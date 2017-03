Google meldet deutlichen Anstieg gehackter Websites

Was für ein hollywoodreifer Abschied: Lukas Podolski trat im Länderspiel gegen England ein letztes Mal für Deutschland an und erzielte in seinem Abschiedsspiel nicht nur den entscheidenden Treffer der Partie, sondern gleichzeitig eines der schönsten Tore seiner Karriere. In den sozialen Medien verneigten sich seine Mitspieler, Weggefährten und andere Sport-Persönlichkeiten. mehr…