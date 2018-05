GNTM 2018 trumpft mit wachstumsstärksten Influencern auf

Die Relevanz von Influencer-Marketing hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Dabei werden gezielt YouTuber oder Instagramer mit großer Gefolgschaft für Werbezwecke eingesetzt. Diese Szene beobachtet die Plattform InfluencerDB . Mit Hilfe der Datenbank lassen sich zum Beispiel die Rising Stars unter den Influencern identifizieren. Statista präsentiert exklusiv einmal im Monat die Top 10 der wachstumsstärksten deutschsprachigen Instagram -Influencer. Nummer eins im aktuellen Ranking ist Germanys Next Topmodel-Kandidatin (GNMT), Klaudia (klaudia.topmodel.2018), die ihre Gefolgschaft in denletzten vier Wochen um rund 117 Prozent steigern konnte. Auch Platz zwei, drei und sechs sind in GNMT-Hand.