Globale Facebook Awards 2017: Das sind die besten Facebook- und Instagram-Kampagnen

Von

Um die Bedeutung von Emotionen in der modernen Kommunikation zu unterstreichen, wurden in diesem Jahr die neuen Kategorien Laugh, Cry, Love, Wow und Act eingeführt. Insgesamt wurden 24 Kampagnen auf Facebook, Instagram und im Audience Network ausgezeichnet.

Keine deutsche Kreation unter den Gewinnern

Unter den international ausgezeichneten Arbeiten finden sich in diesem Jahr leider keine Kreationen deutscher Unternehmen oder Kreativschaffender. Dieses Resultat kann nur als Ansporn wahrgenommen werden, sich zukünftig noch stärker mit kreativen Möglichkeiten wie Mobile Video, Bots- oder Live-Kommunikation zu beschäftigen, die Facebook, Instagram und Messenger bieten.

„Menschen zum Fühlen und Handeln bewegen“

„Jedes Jahr sind wir beeindruckt, welche neuen Wege Kreative finden, um Facebook und Instagram als Grundlage für ihre Kampagnen zu nutzen (…). Sie benutzen unsere Plattformen, um Geschichten zu erzählen und Interaktionen zu steigern – mit langen und kurzen Videos. Sie probieren ein riesiges Spektrum an Formaten und Stilen. Und am wichtigsten ist, dass sie Menschen zum Fühlen und Handeln bewegen“, heißt es auf Facebook Business.

Was macht 2017 so besonders?

Neben den Werbeanzeigen hat Facebook sich auch gefragt: „Was hat dieses Jahr besonders gemacht?“, und diese Trends herausgefiltert:

Liebe war die beliebteste Kategorie. Beeindruckende 49 Prozent aller Einträge wurden mit dem Love Emotions versehen.

Messenger Bots schlugen Wellen. Dies trifft vor allem auf Einsendungen aus Europa, dem Mittleren Osten, Lateinamerika und Nordamerika zu – viele ihrer Top-Scoring-Einträge integrieten Messenger-Bots in ihre Kampagnen.

Kleine Unternehmen kamen groß heraus: Die Anzahl der Kampagnen durch kleine Unternehmen, die in die engere Wahl kamen, stieg vor allem in Nordamerika. Sechs der 23 Finalisten waren kleine Unternehmen und zwei waren gemeinnützig.

Viele Wow-Einträge experimentierten mit Echtzeit-Kommunikation und Engagement.

Die Sieger im Überblick

Details zu den einzelnen Gewinner-Kampagnen in den einzelnen Kategorien finden Sie hier

ACT

„This is the work that moved us to act—the work that woke us up and made us do something. It inspired action and had a measurable impact on sales or related metrics.“

CRY

„This is the work that made us cry—the work that got us all emotional, inspired compassion, and helped us see things differently. It made us think and connected with audiences through storytelling.“

““IWelcome-Live” by DDB&tribal for Amnesty International

LOVE

„This is the work that made us fall in love with a brand—the work that spoke to us where it counts. It won our hearts and improved brand sentiment and perception.“

“All That We Share” by TV 2 Danmark A/S

LAUGH

„This is the work that made us laugh—the work that captured our attention, got us to crack a smile, and caused serious LOLs. It made us feel good and took humor to another level.“

WOW

„This is the work that wowed us—the work marked by innovation. It made our jaws drop and forged new paths for a brand’s presence on our platforms.“