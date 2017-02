German Brand Award 2017 – Bewerbungen noch bis zum 17. Februar 2017 möglich

13 Minuten pure Energie im Video: Lady Gagas Pepsi-Auftritt in der Super Bowl-Halbzeitshow

Ein Sprung vom Stadion-Dach, ein Medley ihrer größten Hits in eines Lichtermeers – wie zu erwarten hat Popsängerin Lady Gaga in der Halbzeit-Show des 51. Super Bowls einen furiosen Auftritt hingelegt. Die Sängerin nutzte ihren Auftritt auch für einen patriotischen Appell – den man mit seiner Betonung auf die Werte Freiheit und Gleichheit durchaus auch als Kritik an US-Präsident Trump sehen kann. mehr…