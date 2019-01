Gensheimer, Wollf, Karabatić: Das sind die beliebtesten Handballer der WM 2019

Ginge es nach den Followerzahlen in den sozialen Netzwerken, stünden die Franzosen ganz oben auf dem Treppchen. Aber am Ende zählt ja das, was aus dem Platz passiert. Mit durchschnittlich 38.000 Followern sind die Spieler der französischen Handball-Nationalmannschaft bei der diesjährigen Weltmeisterschaft die beliebtesten auf Instagram. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Informationsplattform für Sportwetten, Wettbasis. Das Unternehmen hat die Instagram-Performance der Spieler aus den favorisierten Nationalmannschaften analysiert. Die Franzosen sind auf Instagram begehrt – 723.000 Menschen verfolgen insgesamt die Posts aller Spieler. Rund 200.000 Abonnenten weniger haben die Spieler der dänischen Nationalmannschaft, die in diesem Ranking auf Platz zwei landen (536.000 Follower). Knapp dahinter befinden sich die deutschen “Bad Boys” mit 465.000 Followern. Durchschnittlich am meisten posten hingegen die spanischen Spieler auf Instagram: 384 Beiträge befinden sich im Schnitt auf ihren Profilen.

Die beliebtesten Spieler der deutschen Nationalmannschaft

Mit rund 149.000 Followern ist Uwe Gensheimer mit großem Abstand der beliebteste Handballer der deutschen Nationalmannschaft. Auf Platz zwei folgt Torwart Andreas Wolff mit 88.800 Followern. Den dritten Platz belegt Patrick Groetzki (39.500 Instagram-Follower). Es folgen Hendrik Pekeler und Jannik Kohlbacher mit rund 35.000 Followern.

Die beliebtesten Spieler der Favoriten-Mannschaften

Der Franzose Luka Karabatić ist der größte Influencer aller analysierten Spieler: 150.000 Menschen folgen ihm auf Instagram. Platz zwei bis vier belegen ebenfalls Kollegen seines Vereins Paris St. Germain. Hinter Uwe Gensheimer rangieren Mikkel Hansen aus Dänemark (145.000 Abonnenten) und der Franzose Luc Abalo (130.000 Follower).