Von Urlaubsguru bis zur Elbphilharmonie: Die Bildergalerie der Jurysitzung zum Marken-Award 2018

12 Marken stehen in Konkurrenz zueinander. Es geht um den Gewinn des Marken-Awards 2018 am 29.5.2018 in der Düsseldorfer Tonhalle. In vier Kategorien präsentierten die unterschiedlichsten Marken ihre Fortschritte in der Markenpräsenz. Die Jury des Marken-Awards musste dann die Gewinner auswählen. Hier gibt es die Fotogalerie zur Sitzung.