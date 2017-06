Franz-Peter Falke bleibt weiterhin Präsident des Markenverbandes

Anlässlich seiner Wiederwahl erinnerte Franz-Peter Falke daran, dass es das Grundprinzip einer jeder erfolgreichen Marke sei, durch den Dreischritt „Versprechen. Überzeugen. Einlösen.“ die Vertrauenswahl zu gewinnen. Dies gelte gleichermaßen für Markenunternehmer und auch für die Verbandsarbeit. Der neu gewählte Präsident hob hervor: „Für gute Politik mussten und müssen wir intensiv kämpfen – damit wir für Marken das Umfeld erreichen, was diesen die Möglichkeit der Entfaltung und Entwicklung, der Teilnahme am Wettbewerb um die beste Leistung, der Kommunikation mit ihren Kunden und für uns als Markenunternehmer eine Zukunft ermöglicht.“ Falke ergänzte: „Wir folgen hier klaren ordnungspolitischen Grundsätzen: Freier und fairer Leistungswettbewerb, die Entscheidungsfreiheit der mündigen Bürger und freie Kommunikation sind unsere Hauptanliegen. Und diese ordnungspolitischen Grundsätze haben für uns kein Verfallsdatum.“

Als Vizepräsidenten wählte die Mitgliederversammlung:

Dr. Albert Christmann (Dr. August Oetker KG), Béatrice Guillaume-Grabisch (Nestlé Deutschland AG).

Dr. Hasso Kaempfe (AOH Nahrungsmittel GmbH & Co. KG), Andreas F. Schubert (aquaRömer GmbH & Co. KG), Dr. Reinhard C. Zinkann (Miele & Cie. KG).