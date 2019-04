Finanztip.de und das Geschäftsmodell: „Wir machen den Verbraucher zur Macht.“

Drei Millionen monatliche Leser und mehr als 400.000 Newsletter-Abonnenten: Finanztip.de hat sich seit dem Dienstantritt von Hermann-Josef Tenhagen im Oktober 2014 zu einem stark genutzten Portal entwickelt. Der Chefredakteur und Vorsitzende der Geschäftsführung hatte versprochen: „Wir machen den Verbraucher zur Macht.“

Es gehe nichts um Geldverdienen, betonen die Macher

Hinter Finanztip stehen Robert Haselsteiner und Marcus Wolsdorf. Die beiden früheren Goldman Sachs-Investmentbanker gründeten 1999 den Internet-Baukreditvermittler Interhyp, brachten ihn an die Börse und verkauften später ihre Anteile für einen dreistelligen Millionenbetrag. Bei Finanztip, so beteuern sie, gehe es ihnen nicht ums Geldverdienen, sondern um Aufklärung: Das Portal soll Verbraucher in Finanzfragen, vom Bankkredit bis zum Stromvertrag, schlauer machen.

Trotzdem ist die gemeinnützige GmbH mit ihren inzwischen rund 30 Mitarbeitern nicht als Zuschussbetrieb angelegt. Das funktioniert: Finanztip wächst und schreibt schwarze Zahlen, auch ohne Abo- oder Download- Gebühren für Nutzer und ohne klassische Online-Werbung.

Geld wird verdient vor allem durch Affiliate Marketing, also Provisionen für Verlinkungen, sowie durch Siegel („Empfehlung von Finanztip“), mit denen Anbieter ihre Produkte schmücken können.

