Featured Snippets: Wie man die neue Position 0 bei Google für sich erobert

Von Gastautor Mario Träger, Geschäftsführer der Agentur Webworks

Featured Snippets sind direkte Antworten auf eine Suchanfrage, welche über den gewöhnlichen organischen Suchergebnissen angezeigt werden. Wird bei Google eine Frage eingegeben, möchte Google diese Frage direkt beantworten. Anbei ein Beispiel für ein Featured Snippet bei der Suche nach „Was ist Instagram“. Die Boxen enthalten einen Auszug der Antwort von einer Webseite (schwarzer Text) sowie einen Link mit Titel (blau) und URL der Webseite (grün). Zudem enthalten einige Boxen ein zusätzliches Bild aus der Webseite:

Professionelle Tools, um die Konkurrenz auszuloten

Google kann hierbei immer besser entscheiden, hinter welchen Begriffen sich eine Frage verbirgt bzw. eine direkte Antwort sinnvoll sein kann. Für die Optimierung selbst ist es jedoch erst einmal notwendig herauszufinden, hinter welchen Begriffen ein Featured Snippet verborgen ist. Denn nur bereits bestehende Featured Snippet Boxen können gezielt angegangen werden.

Bei kleineren Webseiten lässt sich ohne großen Aufwand eine manuelle Recherche für die wichtigsten Fragestellungen rund um das eigene Thema/Sortiment durchführen. Bei größeren Webseiten sollte man auf professionelle Tools wie SEMRush zurückgreifen. Das Tool unterstützt bereits die Suche nach Featured-Snippet-Ergebnissen der Konkurrenz.

Wie man in einem Featured Snippet landet

Hat man eine interessante Fragestellung gefunden, welche ein Featured Snippet auslöst, sollten immer erst vorhandene Webseiteninhalte optimiert werden. Die Möglichkeit innerhalb der Featured Snippets genannt zu werden hat man nämlich nur, wenn man auf der ersten Suchergebnisseite bei Google zu dem jeweiligen Suchbegriff erscheint. Dies ist mit einem bestehenden Inhalt deutlich einfacher.

Prinzipiell geht es bei der Optimierung darum, die Frage mit dem jeweiligen Suchbegriff bestmöglich mit Hilfe einer kurzen Antwort in Form von 1-2 Sätzen auf der eigenen Seite zu beantworten. Zudem sollte man die Antwort mit Hilfe von HTML Auszeichnungen (<h2>, <p>, <li>) einfach für Google strukturieren und somit vom restlichen Inhalt abgrenzen. Die Landingpage benötigt weiterhin qualitativ hochwertigen Inhalt zu dem Thema, um wie bereits angesprochen überhaupt auf der ersten Seite gefunden werden zu können. Nach der Erstellung des Inhaltes dauert es erfahrungsgemäß einige Wochen bis Google Änderungen zu Gunsten der Seite in den Suchergebnissen vornimmt.

Auch wenn in Deutschland zu vielen Fragestellungen noch kein Featured Snippet angezeigt wird, kann man sich bereits jetzt schon gezielt darauf vorbereiten und die eigenen Inhalte mit qualitativ hochwertigen und direkten Antworten anreichern.