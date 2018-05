„FDP wurde reanimiert und hat sich relaunchisiert“: der Poetry Slam zum Marken Award 2018

Von Dominique Macri

Der Marken Award neigt sich dem Ende zu

Es war ein Fest mit euch – doch noch herrscht keine Ruh

Was geschah ward gehört und wird nun berichtet:

es war mir eine Freude und hier kommt mein Gedicht:

Trotz Gewitter und Flughafen im Regen

Haben’s alle geschafft, auf den wildesten Wegen

CEOs von nah und fern,

kein Geiger heute- sondern Marketingsterne

feiernˋs Leben, 5 Marken und die Absatzwirtschaft

60 Jahre Neuerfindung habt ihr geschafft.

Wir haben so vielen schlauen Köpfen gelauscht

in Musik gebadet und Visionen getauscht

Haben eine Handvoll Sieger gekürt

Ihr seid die Besten ringsum heut in Markenführung.

Doch als Influenza einst noch ˋne Krankheit war

Begannen 3 Legenden zu wirken. Es warn

Ein Designpapst, Werbeguru und Wahnsinns-Moderator

Sammelten seit dieser Zeit 200 Jahre Erfahrung

Sie lassen uns fotolos, doch wunderbar daran teilhaben.

Denn damals waren alle tief, ja ganz tief am Paddeln

Statt mit Macheten durch Digitale Dschungel zu waten

Stand im Vordergrund damals die Nähe zum Kunden

Und vor allem „Come on over, have some fun“, denn

Einst hatte man 10 Tage um einen Strich zu planen

heute wirft man Konfetti, und paddelt im Flachen

Doch nicht alle fürwahr, denn die Jury macht klar

Diese 5 haben’s in sich- sind weit weg von halbgar.

1. Erstmal Philips als digitaler Wegbegleiter

Vom Ultraschall bis zur Pflege im Alter

eine Traditionsmarke hat sich echt transformiert

digital entwickelt, neu positioniert.

2. Dann die FDP – wurde reanimiert

hat sich von der beinahe Mumie relaunchisiert

neue Farben, Gesichter gut kommuniziert

Mit nem Fuchs, bisschen Bambi- und Einhorn verziert

Auch wenn Politics Showbizz ist for ugly People

Traut man sich hier gar weiß ins Feingerippte.

3. Ritter Sport hat wahrlich gut zugehört

hat Einhörner perfekt medial platziert

Wird zum Glittermoment, verkauft behänd

bis auf die letzte Tafel alle weg:

Das ist Social Media Performance- at it´s best.

4. Kerrygold dehnt sich zum Markendach

von Mono zu Multi- die können was

und bringen die Irische Weidemilch

Jetzt auch als Joghurt- auf deinen Tisch.

5. Beste Markenpersönlichkeit ist Udo Lindenberg

vom Kunstmaler zum geilen Typen und Rockheld

Wie die Schale so nicht der Kern, Botschafter der Einheit

Unterhaltung mit Haltung, so ham´ wir ihn auf immer gern.

Um mit der vielen Legenden Worte zu enden

Lasst euch von jungen Köpfen und Händen

Belehren, kritisieren und inspirieren

Statt Schrittchen für Schrittchen zu bonieren

Seid lieb zu euch selber, traut euch was zu verändern

Bleibt leidenschaftlich, mutig, mit dem Kunden im Zentrum.

Denkt die Linie zwischen Kompetenz und Arroganz

Bekommt mit was geschieht, und dann haltet euch dran

Man kann heute keinen mehr verarschen

Seid transparent, seid ehrlich und wahrhaftig

Ballert Moonshots in die Welt hinaus

Bleibt dran, dehnt euch aus, lasst die Unicorns raus.

Inhaliert die 3 Fs, fokussiert euch, vergesst

Das Handy zuhause und macht einfach mal nichts

dann gelingt es wieder, das tiefe Paddeln

Statt verwirrt und verworren durchs Netz zu daddeln.

Und vor allem habt Freude an dem was ihr tut

In genau dieser Freude wohnt auch euer Mut

Fabuliert, findet Freunde, erzählt wilde Geschichten Liebt das was ihr tut – so wie ich dieses Dichten –

die Leuchtfarbe unter meinen Füßen

– und Udo seine Panik City.