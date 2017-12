Experten blicken zurück: Das waren die wichtigsten, das die schwächsten Marketingtrends 2017

Adam Singolda, CEO von Taboola

Traditionelle Display Werbung, die immer noch den größten Teil des Werbekuchens darstellt, wird einen stärkeren Rückgang verzeichnen, da sich die Internetznutzung in Richtung Mobile First beziehungsweise Mobile Only verschiebt. Im mobilen Ökosystem hat das Open Web derzeit noch einen deutlichen Nachteil gegenüber Walled Garden-Angebote, besonders wenn es um die Vernetzung und einer guten User Experience geht. Doch dies müssen wir ändern.

Inken Kuhlmann, Senior Manager Growing Markets bei HubSpot

Überbewertet finden Marketer laut „State of Inbound“ bezahlte Werbung: Print, Out-of-Home bzw. Radio (46 Prozent), gefolgt von Online (zehn Prozent). Außerdem scheren sich Verbraucher nur wenig um Live-Videos – viel wichtiger ist der Inhalt. Schahab Hosseiny, CEO, MSO Digital Der digitale Butler ist in deutsche Haushalte eingezogen. Mit Google Home und Amazon Echo haben gleich zwei Systeme den Massenmarkt erobern können – weitere Anbieter und Sprachassistenten buhlen weiterhin um Marktanteile. Auch wenn sich noch kein klarer Marktführer abzeichnet, ist damit doch die Grenze von der Nutzung durch ‚ Geeks‘ hin zu ‚Normalos‘ gebrochen. Claudio Montanini, Inhaber und Geschäftsführer von PSM&W, Präsident Marketing Club Frankfurt

Content Marketing hat sich durchgesetzt und schafft es, durch spannendes Storytelling nicht nur zu unterhalten, sondern mit den Zielgruppen zu interagieren. Die Chatbots blieben (noch) hinter den Erwartungen zurück, werden aber besser. Felix van de Sand, Co-Gründer und Geschäftsführer, Cobe is Fresh Im vergangenen Jahr waren im UX-Design die treibenden Themen ganz klar das Internet of Things und Voice-Interfaces. Was ist der Charakter eines Gegenstands, beispielsweise eines Kühlschranks von Bosch? Wie formt man ihn richtig, dass er die Markenwerte aus Usersicht transportiert und die User Experience stimmt. Und wo, wann, wie und warum sprechen wir mit Maschinen? Design-Experten sind erst dabei, an diesen Fragen und Nutzungserfahrungen zu arbeiten. Martin Häring, Chief Marketing Officer von Finastra Klassische Leadgenerierung weicht einem hochgradig personalisierten Marketing entlang des gesamten Customer Lifecycles. Kundenbindungs-Marketing ersetzt Kundenakquisitions-Marketing. Wer nur die generieren Leads als maßgebende Kennzahl betrachtet, gehört bald zu den Ewiggestrigen. Tanja Lockwood, Director Customer Marketing Villeroy & Boch AG und Mitglied des Kuratoriums des Deutschen Marketing Verbands

Chatbots sind auf dem Vormarsch, um uns den Alltag zu erleichtern, sei es im Kundenservice oder als persönlicher Assistent. Noch stehen sie am Anfang ihrer Entwicklung, aber durch ihre Fähigkeit, im Umgang mit uns zu lernen, werden sie nützlicher und künftig in weiteren Einsatzgebieten eine zentrale Rolle spielen.

Peter Potthast, Country Manager D-A-CH bei Conversant

Das Angebot und der Einsatz von GPS-Multisport-Smartwatches und sogenannten Wearables, wie beispielsweise Fitnesstracker u. ä. hat in diesem Jahr extrem zugenommen. Die nützlichen Hightech Geräte fürs Handgelenk sind der absolute Trend des Jahres 2017. Allein oder in Zusammenarbeit mit dem Smartphone bieten sie viele nette Zusatzfunktionen und sind nebenbei eine weitere Quelle um wertvolle Daten zu sammeln.

Durch sprachgesteuerte Assistenten wie Alexa von Amazon oder Siri von Apple sollte das visuelle Element am Computer unwichtiger werden. Sicherlich werden Voice Assistants und VR (Virtual Reality) in gewisser Weise das Such- und Einkaufserlebnis des Kunden verändern und bereichern. Mit Rückblick auf das Jahr 2017 sind diese Tools derzeit noch mehr Spielerei und es wird noch einige Zeit dauern, bis sie sich nachhaltig etabliert haben.