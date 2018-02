Es läuft bei Adidas: Nun gibt es auch einen magentafarbenen Sneaker von der Deutschen Telekom

Er ist super grell, super auffällig und demnächst an den Mitarbeiter der Deutschen Telekom zu bewundern: Der Adidas-Sneaker in der Farbe Magenta. Die Telekom-Mitarbeiter erhielten Mitte Februar einen Gutschein-Code, über den sie ein Paar der Magenta-Schuhe kostenlos bestellen konnten. Dies dürfen alle Mitarbeiter der Telekom Deutschland GmbH inklusive Auszubildenden und dual Studierenden tun.

Anfang Februar noch hatte die Lufthansa einen Schuh an die Mitarbeiter herausgegeben. Anfang des Jahres sorgte der Sneaker der BVG für Aufsehen: Die Lasche des Schuhs dient gleichzeitig als Jahreskarte für das Nahverkehrsnetz der Hauptstadt.

Ein Erfolgsrezept?

Im Gegensatz zu dem Lufthansa-Sneaker, der in Pop-up-Stores an drei Standorten in Deutschland verkauft wird und nur für Mitabeiter, ist das Merchandise-Produkt der Deutschen Telekom auch frei im Onlineshop erhältlich. So kann man bald über den Telekom-Online-Shop lovemagenta.com den Schuh erwerben. Laut Bild.de hat der Telekom-Auftrag ein Volumen von 1,75 Millionen Euro, was einem Paarpreis von 25 Euro entsprechen würde.