Erst die Warenhäuser, jetzt die Haushalte: Amazon arbeitet an mobilen Heim-Robotern

Der E-Commerce-Riese Amazon tüftelt – einem Bloomberg-Bericht zufolge – derzeit am Bau eines heimischen Roboters. Codename des Projekts, das bisher unter Verschluss gehalten werde, sei „Vesta“ – gleich der römischen Göttin von Heim und Herd. Verantwortet werde das Projekt von Gregg Zehr. Zehr leitet das „Lab126“, eine Abteilung für die Entwicklung und Forschung an Hardware wie den Smart Home-Lautsprecher Echo, die Fire-Tablets oder die Set-Top-Box Fire TV.

Heimroboter wie eine mobile Version von Echo

Prototypen der Heim-Roboter könne man sich wie eine mobile Version von Echo vorstellen, die sich „wie selbstfahrende Autos“ eigenständig von Raum zu Raum bewegen könnten, so der Finanzdienst Bloomberg. Dafür hätten sie Kameras und Software zur Bilderkennung an Bord. Amazon hoffe, die Roboter ab Ende dieses Jahres in Haushalten von Mitarbeitern zu testen und dann möglicherweise 2019 auf den Markt zu bringen, schrieb Bloomberg. Zugleich hieß es einschränkend, das Projekt könne auch eingestellt werden.

Automatisierung von Warenhäusern längst Realität

Amazon übernahm bereits 2012 das Entwicklungsunteenehmen von Lagerhaus-Robotern Kiva und automatisierte damit teilweise die eigenen Logistikzentren. Roboter fürs Zuhause blieben unterdessen bisher eher Science-Fiction oder Forschungsprojekten vorbehalten. Eine Ausnahme sind Staubsaug-Roboter, die es bereits seit Jahren gibt. Vor allem in Japan werden aber auch Roboter für die Betreuung von Senioren entwickelt.

Amazon arbeitet neben den Echo-Lautsprechern unter anderem auch an Liefer-Drohnen und übernahm jüngst zwei Hersteller vernetzter Türklingeln und Heim-Sicherheitskameras.

Übrigens: Vor einem Monat postete der Amazon-Chef ein Foto von der Robotermesse MARS. Zu sehen ist Bezos, wie er mit einem Roboterhund namens SpotMini Gassi ging. Vielleicht schon ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt?

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o — Jeff Bezos (@JeffBezos) March 19, 2018

Mit Material der dpa