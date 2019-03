Enttäuschende Zahlen erwartet: Fallende Chip-Preise machen Samsung zu schaffen 

Der südkoreanische Technologieriese Samsung hat seine Investoren angesichts fallender Preise für Speicherchips auf enttäuschende Quartalszahlen vorbereitet. Wegen der schwierigen Geschäftsbedingungen werde der Gewinn im ersten Quartal 2019 voraussichtlich unter den Erwartungen des Marktes liegen, hieß es am Dienstag in einer Börsenmitteilung des Unternehmens. Samsung verwies auch auf eine schwächere Nachfrage nach Displays. Das Unternehmen ist Marktführer bei Smartphones, Speicherchips und Fernsehern.

Erst Ende Februar hatte das Unternehmen angekündigt ein faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen, das Galaxy Fold. Damit ist Samsung tatsächlich als erster der Tech-Giganten mit einem derartigen Modell am Start. Mit Preisen von über 2000 Euro scheint das knickbare Gerät indes kaum massenmarktfähig, doch darum geht es den Südkoreanern nicht. Samsung möchte vielmehr etwas für sein First Mover-Image tun und drückt das neue Smartphone nach dem Motto ‚Viel hilft viel‘ einmal mehr mit großem Marketingaufwand in den Markt ().