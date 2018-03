Engelsflügel für die gute Sache: #spreadyourgoals2030-Kampagne verbreitet sich in den sozialen Medien

Die Großstädte Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Bonn und Nürnberg werden um ein paar aufwendige Plakate reicher: künstlerisch gestaltete Engelsflügel sind Kern-Visual einer neuen Kampagne. Eigens kreierte Flügel-Motiv, von der Spezialagentur Jost von Brandis umgesetzt, werden auf Plakatflächen angebracht. Außerdem können Smartphonenutzer über mobile Ads die Plakatflächen finden – durch digitale Geofences.

Weischer.Media, langjähriger Partner der Vereinten Nationen, möchte mit der Kampagne #Spreadyourgoals2030 auf die 17 „Sustainable Development Goals“ (SDG) der UN hinweisen. Die Kampagne umfasst Außen-, Kino-, Online- und Social-Media-Maßnahmen.

Für die nationale Crossmedia-Kampagne arbeiten die Firmen Jost von Brandis, WerbeWeischer und Nqyer Media (alle Weischer.Media) eng zusammen. Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner ist Shazam: Jedes Plakat ist mit einem Shazam-Code versehen. Öffnet man die App auf seinem Smartphone und scannt den Code, fangen die Flügel an zu schwingen – sie lassen sich wie ein Snapchat- oder Instagram-Filter über die fotografierte Personen legen.



Bereits am 25. September 2015 haben die Länder der Vereinten Nationen eine Reihe von Zielen zur Beendigung der Armut, zum Schutz des Planeten und zur Sicherung des Wohlstands für alle als Teil einer neuen Agenda für nachhaltige Entwicklung angenommen. Jedes der 17 SDGs hat spezifische Ziele, die in den nächsten 15 Jahren erreicht werden sollen.

Residents of #Bonn and 5 other German cities can now show off incredible #AR #SDG wings as part of the #SpreadYourGoals2030 campaign! Look for billboards with the code, use @Shazam on your phone to scan it & choose your favorite pair of wings: https://t.co/bzt81YnL3D #ACT4SDGs pic.twitter.com/5jwrGtQi6I

— UN SDG Action Campaign (@SDGaction) March 19, 2018