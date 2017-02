Endlich auch in Deutschland: Kann Amazons Alexa die Welt verändern?

Von

Die digitale Assistentin Alexa ist eine neue Gerätegattung, die auf Bedienung per Sprache ausgerichtet ist. Sie wird ohne manuelles Zutun bedient und ist jederzeit einsatzbereit: Auf Fragen nach Informationen, Musik, Nachrichten oder dem Wetter erhält der Anwender unmittelbar Antworten.

In Deutschland verfügbar

Alexa lässt sich in andere Produkte integrieren, ist nun also auch bei Drittanbietern zu finden – die lediglich über ein Mikrofon, Lautsprecher und Internetverbindung verfügen müssen.

Allerdings sind derzeit noch nicht alle mit Alexa verbundenen Dienste für deutsche Nutzer zugänglich. iHeartRadio, Kindle: Read Books und Traffic Reports etwa funktionieren weiterhin nur in den USA. Doch ab heute erhält man einen Eindruck, was KI im Alltag bedeuten könnte. Die selbstlernende Maschine, könnte das Phänomen sein, welches das 21. Jahrhundert prägt – technisch, philosophisch und wirtschaftlich. KI wird unsere Gesellschaften umkrempeln. Mit Assistenten im Alltag, die Musik anmachen, die Einkaufsliste füllen oder einem das Wetter ansagen, können Dinge schneller und einfacher erledigt werden. Ob es allerdings wirklich ein Erfolgskonzept ist, das sich auf lange Sicht in allen Haushalten etabliert, bleibt anzuwarten.

Was Alexa in Deutschland schon kann

„Wie ist das Wetter?“, „Wer ist Trainer von Bayern München?“, „Was habe ich für Termine am Sonntag?“, „Schalte Musik ein,“ „Schalte Coldplay ein“. Alexa antwortet auf fast alles oder führt die Anweisungen aus. Nur manchmal hackt sie, weiß nicht weiter. Zum Beispiel dann, wenn sie und den Arzt in der Nähe nennen, oder einen Termin aus dem Kalender löschen soll. Irgendwann stößt auch Alexa an ihre Grenzen.