Eine Lieferdrohne im Garten, eine geblockte Fusion und 600 Millionen Nutzer bei Instagram

Der Start der Woche: Amazons Drohne

Endlich fliegt sie, die Drohne von Amazon. Und sie kann ganz schön was tragen: Nach bisherigen Angaben sollen die Amazon-Drohnen Päckchen mit einem Gewicht von bis zu 2,3 Kilogramm binnen 30 Minuten transportieren. Natürlich fand der Start der ersten Drohnen-Auslieferung in Großbritannien statt. Auch, weil die Flug-Vorschriften dort mehr Freiheiten bieten als im Heimatland. Dort sollen die Drohnen unter anderem während des Fluges von Menschen beaufsichtigt werden. In einem Video stellen die Macher ihre neue Liefer-Methode schon einmal vor:

Langsam bewegt sich eine Drohne auf ein alleinstehendes Haus in ländlicher Umgebung zu. Das Fluggerät landet auf einer Markierung im Garten, stellt dort ein Päckchen ab und der Besitzer kommt es dort abholen. Der Empfänger Chris B. bestellte als erster Kunde einen Amazon Tv Stick und eine Tüte Popcorn mit Prime Air – wie Amazon seinen neuen Dienst nennt. Amazon-Chef Jeff Bezos schrieb danach auf Twitter, dass nur 13 Minuten zwischen Bestellung und Auslieferung vergingen.

Die Fusion der Woche: Drive Now und Car 2go

Läuft wohl alleine nicht so gut: Die Autobauer Daimler und BMW wollen ihr Mietwagengeschäft einem Magazinbericht zufolge zusammenlegen. Car2Go und DriveNow sollen künftig von einer gemeinsamen Plattform aus betrieben werden. So berichtete es das „Manager Magazin“ am Donnerstag.