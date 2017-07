Eine Investition in die Zukunft: Xing kauft für 17 Millionen das E-Recruiting-Startup Prescreen

Prescreen ist ein junges deutsch-österreichisches Unternehmen, mit derzeit 27 Mitarbeitern und etwa 350 Kunden (u.a. Beiersdorf, Greenpeace und Runtastic). Es gehört zu einem der am schnellsten wachsenden und führenden Unternehmen in seiner spezifischen Branche. Trotz der Übername, soll das Unternehmen weiterhin unabhängig in Wien weitergeführt werden und mit der Verbindung von E-Recruiting Produkten von Xing optimiert werden. Das 2013 von Constantin Wintoniak, Nicolas Vorsteher, Alexander Birke, Dominik Hackl, Robert Rainer, Andreas Altheimer und Markus Presle gegründete Unternehmen wurde bereits 2015 von KIZOO Technology Capital mit einem Millionen Investment unterstützt und baute damals schon sein Netzwerk im deutschsprachigen Raum aus.

Was kann Prescreen?

Prescreen ist eine Cloud basierte Software, welche es Personalsuchenden ermöglicht, Stellenanzeigen auf der eigenen Karriereseite bekannt zu geben, Bewerbungen zu dokumentieren und Talente zu filtern.

Was macht Prescreen begehrenswert für Xing?

Durch den Kauf von Prescreen kann Xing in das „Applicant Tracking System“ einsteigen und somit das in den USA bereits weit verbreitete und in Deutschland wachsende System für den Ausbau der Marktführung im E-Recruiting Bereich nutzen. Zudem kann Xing nun Personalmanagern noch effektiveres Management im Einstellungsprozess ermöglichen und damit weiterhin seine Führungsposition im E-Recruiting Bereich verteidigen und ausbauen. Xing CEO Vollmoeller dazu: „Durch die Übername baut Xing seine Führung im E-Recruiting weiter aus“.