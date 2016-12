Ein Spot, ein Ohrwurm: Versandhändler Otto setzt auf Schlagerstar und Katzenlady und landet Viral-Hit

Von

In verschiedenen Spots werden die fleißigen Mitarbeiter des Versandhandels von ziemlich komischen Kunden getestet. Zum Beispiel zu Hause bei Schlagerstar „Ricardo“. Dieser zeigt voller Stolz seine Sammlung goldener Schallplatten und präsentiert seinen Hit „Weißer Stern von Alcunar“.

Eine Fangemeinde für Ricardo

Otto vertraute bei den Spots der Agentur Jung von Matt/Elbe. Sie entwickelten die drei Geschichten. Der 90-Sekünder mit Bahnfan „Eugen“ kommt auch auf 1,3 Millionen Youtube-Abrufe, Schlagerstar „Ricardo“ hat Otto am 29. August veröffentlicht und wurde knapp 2 Millionen Mal angesehen. Um den „erfundenen Schlagerstar“ Ricardo bildete sich schnell eine kleine Fangemeinde. Otto reagierte darauf schnell und kreativ: So veröffentlichten sie den Song in voller Länge und der schoss direkt auf Platz Zwei der Spotify Viral-Hits.

Und auch eine Katzendame gehört mit zur neuen Otto-Kampagne:

Und ein Hobby-Bastler darf auch nicht fehlen:

Sinn und Zweck dieser Kampagne? Otto will die verschiedene Leistungen in den Mittelpunkt rücken und zeigen, dass sie neben dem Montieren der Möbel auch Next-Day-Lieferung oder die Lieferung zum Wunschtermin im Programm haben. Erst einmal hat der Versandhändler eines geschafft: Ricardo und Otto verbindet man nun mit „Weißer Stern von Alcunar“.