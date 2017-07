Donald Trumps neuer Kommunikationschef Scaramucci ist obsessiver Twitter-Nutzer – deswegen löscht er jetzt alte Tweets

Den 53-Jährigen als einen Viel-Twitterer zu bezeichnen, wäre noch eine Untertreibung: Scaramucci hat seit seinem Twitter-Beitritt im März 2009 enorme 16.000 Tweets abgesetzt – darunter jede Menge kontroverse Kurzmeldungen.

2012 etwa twitterte Scaramucci, er halte Hillary Clinton für „enorm kompetent“. Den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump hatte Scaramucci dagegen einige Male in der Vergangenheit kritisiert – etwa bei den Themen Klimawandel, Waffenlobby, illegale Immigration und der Islam-Politik.

Anthony Scaramucci löscht alte Tweets, um „nicht abzulenken“

Aber Schwamm drüber! Nun ist Scaramucci der neue starke Mann der Kommunikation des Weißen Hauses – und seinem neuen Boss treu ergeben. Also machte der Wall Street-Mann zum Amtsantritt Tabula rasa – und kündigte die Löschung von kontroversen Tweets an.

Full transparency: I’m deleting old tweets. Past views evolved & shouldn’t be a distraction. I serve @POTUS agenda & that’s all that matters — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 22, 2017

„Volle Transparenz: Ich lösche alte Tweets. Vergangene Ansichten entwickeln sich weiter und sollen nicht ablenken. Ich diene der Agenda des Präsidenten, und das ist alles, was zählt“, twitterte Scaramucci am Freitag.

Zahlreiche kontroverse Tweets machen weiter bei Twitter die Runde

Allerdings hat Scaramucci bei 16.000 alten Tweets offenkundig gut zu tun, alle problematischen Tweets herauszufiltern. Unter der reichhaltigen Auswahl der Kurzmitteilungen beim 140-Zeichen-Dienst waren am Wochenende immer noch zahlreiche fragwürdige Tweets und dann wieder Bonmot-Schlaumeiereien wie etwa diese zu finden:

„There is nothing more difficult to arrange, more doubtful of success,more dangerous to carry through than initiating changes.“ Machivaelli — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) June 12, 2017

„Wisdom comes to us when it can no longer do any good“ Gabriel Garcia Marquez — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) June 22, 2017

New York Restaurants: Where To Go — And Not Congratulations @huntandfishnyc !!! Please join us for a meal! https://t.co/izC8O2rgtx — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) June 4, 2017

Vor allem jedoch vergisst das Internet nicht. Screenshots alter Tweets kursierten schnell:

Hello Anthony! You have accidentally been deleting your old tweets. Luckily I have screenshots so you can repost them if you like? pic.twitter.com/l3KuordQLZ — Charlie Proctor (@MonarchyUK) July 22, 2017

Scaramucci’s deleted tweets show he opposed virtually everything that Trump has advocated. Including Trump himself. https://t.co/90IiJ4vsyN pic.twitter.com/HMaEYAmqb9 — Jim Roberts (@nycjim) July 23, 2017

Anthony Scaramucci’s old tweets go against @realDonaldTrump’s „agenda“. He can lie all he wants & profess his love, but here’s his truth. pic.twitter.com/sUX5q10xmE — Ricky Davila (@TheRickyDavila) July 22, 2017