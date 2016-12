Trump lädt die Chefs von Apple, Google, Facebook & Co zum Tech-Gipfel – und das Silicon Valley zittert

Von

Es gibt dieses ikonische Foto des Zusammentreffens von Präsident Obama mit den CEOs der größten und wichtigsten amerikanischen Tech- und Internet-Unternehmen aus dem Februar 2011: Eric Schmidt, seinerzeit noch Google-CEO, sitzt ebenso am Tisch und hebt sein Glas wie Netflix-CEO Reed Hastings, Oracle-Gründer Larry Ellison, die damaligen CEOs von Twitter, Dick Costolo, und Yahoo, Carol Bartz.

Vor allem aber Obamas direkte Tischnachbarn stechen ins Auge: Facebook-Chef Mark Zuckerberg und der damals todkranke Apple-Chef Steve Jobs, der acht Monate später versterben sollte. Es ist das Bild eines Abschieds und Beginns – vor allem jedoch einer beispiellosen Ära, die gegen Ende der Präsidentschaft von Barack Obama zeitweise fünf Internet- und Tech-Unternehmen aus den USA an die Spitze der Börsenwelt befördern sollte.

Dass die Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten fraglos eine große Zäsur darstellte, haben nicht nur Historiker schneller begriffen. Auch die Wall Street ist reflexartig in einen anderen Modus geschwenkt, die die hoch kapitalisierten Tech- und Internet-Unternehmen plötzlich als Verlierer dastehen ließ.

Während die US-Börsen seit Trumps Wahlsieg eine Party feiern, als wäre es noch einmal 1999 und vor allem die Aktien von Finanz-, Pharma- und Infrastrukturfirmen durch die Decke gingen, haben Amazon, Facebook und Alphabet sogar leicht an Wert verloren, während Apple und Microsoft nur marginal zulegten.

Der Grund: Apple, Amazon, Facebook & Co dürften potenziell unter der Trump-Administration wegen einer isolationistischen Politik und möglichen Importzöllen leiden. Entsprechend viel Gesprächsstoff gibt es zwischen dem gewählten neuen Präsidenten und den CEOs der wertvollsten amerikanischen Tech- und Internet-Unternehmen.

Nach ersten Glückwunsch-Telefonaten und -Tweets nimmt Donald Trump nun den Dialog auf und lädt heute, am Mittwoch, zum großen Tech- und Internet-Gipfel im Trump-Tower, zu dem nach Angaben des Tech-Portals re/code Apple-CEO Tim Cook, Alphabet-CEO Larry Page, Microsoft-CEO Satya Nadella, Facebook-COO Sheryl Sandberg, IBM-CEO Ginni Rometty, Cisco-CEO Chuck Robbins, Intel-CEO Brian Krzanich und Oracle-CEO Sara Catz zugesagt haben.

Auf der Agenda dürften bei der Gesprächsrunde die Verlagerung von Arbeitsplätzen im Ausland in die USA und mögliche Importzölle und Steueranreize für die Repatriierung von ausländischem Kapital stehen. Es dürfte eine hochinteressante Zusammenkunft werden – schließlich hatte Donald Trump zu Apple, Amazon, Facebook & Co in den vergangenen Jahren immer eine klare Meinung:

I cannot believe that Apple didn’t come out with a larger screen IPhone. Samsung is stealing their business. STEVE JOBS IS SPINNING IN GRAVE — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 19, 2013

I use both iPhone & Samsung. If Apple doesn’t give info to authorities on the terrorists I’ll only be using Samsung until they give info. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2016

Boycott all Apple products until such time as Apple gives cellphone info to authorities regarding radical Islamic terrorist couple from Cal — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2016

Seems hard to believe that @Facebook could be worth that much–be careful if you invest. And Mark Zuckerberg–get a pre-nup. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2012

Just watched Facebook COO Sheryl Sandberg on 60 Minutes. She should spend more time trying to get the F stock price up & less on her ego! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 30, 2013

The @washingtonpost, which loses a fortune, is owned by @JeffBezos for purposes of keeping taxes down at his no profit company, @amazon. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2015

If @amazon ever had to pay fair taxes, its stock would crash and it would crumble like a paper bag. The @washingtonpost scam is saving it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 7, 2015