DMT 2017: Mit Influencer Marketing, Künstlicher Intelligenz und Dynamic Pricing zum Besucherrekord

Wichtige Fragen sollten beim diesjährigen Marketing Tag in Frankfurt geklärt werden: Hat Marketing in Zukunft noch etwas zu sagen? Wie setzen sich Marketingverantwortliche gegen IT-Experten durch? Was ist wichtiger? Wie geht man mit der Markenverantwortung um und wie stark prägen Bots die Zukunft? Das moderne Marketing steht vor einer großen digitalen Herausforderung. Bernd Skiera, BWL-Professor an der Universität Frankfurt, berichtete davon, dass Unternehmen über Onlinewerbung zwar viele Daten und Kontakte ermitteln würden, es aber oft nicht schafften, diese zum Vertrieb durchzuleiten und in einen höheren Abverkauf umzuwandeln.

Welche Themen zukunftsfähig sind

Heute sind Dienstleistung, Preis und Markenpräsenz wichtiger und mehr wert als noch in früheren Zeiten. Tugenden wie Ehrlichkeit und Relevanz sowie Authentizität sind gefordert, um den Kunden langfristig an sich zu binden. Das gilt vor allem für die Vorbilder der Generation Z: Influencer. Auch der Gewinner des Start-up-Pitches zeigt, dass Influencer Marketing nicht mehr wegzudenken ist.Gewinner Reachbird ist eine intelligente Influencer Marketing All-in-One Lösung für Marketing Professionals. Wichtig für Werbung in Zukunft wird die Messbarkeit. Und die ist vor allem im Influencer Marketing gegeben. Die exakte Zielgruppen-Aussteuerung ohne Streuverluste, die Analysemöglichkeiten und der attraktive Return on Investmen, macht es zu einem wichtigen Marketing-Instrument.

Den Menschen nicht vergessen

Bei aller Digitalisierung warb Anja Stolz, Bereichsleiterin Kundenmanagement & Kommunikation der Commerzbank, dafür, den Menschen nicht zu vergessen. Das war auch wichtigstes Anliegen in der Session: Purpose Driven Marketing.

Ein weiteres wichtiges Thema: Bots und Machine Learning. Diese Themen schaffen nicht nur in der Industrie, sondern auch in der Werbung schier unbegrenzte Möglichkeiten. Zum Thema Machine Learning sprach Viktor Zawadzki, Region Manager bei MediaMath auf dem 44. Deutschen Marketing Tag.

Mehr Interaktivität

Neben all den spannende Sessions erwarteten die Teilnehmer auch neue Formate und Angebote für mehr Interaktivität und Live-Erlebnisse. So konnten Teilnehmer während des Sessions online über bestimmte Themenschwerpunkte abstimmen. Ein wenige mehr Digitalisierung und Innovation als in den letzten Jahren.

Hauptgast der diesjährigen Veranstaltung: Sir Richard Allen. Er ist Chef-Lobbyist bei Facebook und sprach über die wichtigen Regularien in Sachen Hate Speech und Fake News. Mehr zu seinem Vortrag finden Sie hier.